SPK Senkron Güvenlik'in pay ihracını onayladı

İstanbul, 26 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 1,05 milyon lira bedelli sermaye artıracak.

Şirketin 6.7 milyon lira olan mevcut sermayesi artırım sonrası 7.75 milyon liraya ulaşacak. İhraç edilecek 1.05 milyon lira nominal değerli paylar Şirket yönetim kurulu başkanı Bülent Çobanoğlu'na tahsisli olarak satılacak.