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SPK, Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi'nin sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi'nin sermaye artırımını onayladı.

SPK, Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi'nin sermaye artırımını onayladı

 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi'nin sermaye artırımını onayladı
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 7,000,000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5,000,000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 6,000,000 TL’ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır."
 

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