SPK'nın belirleyeceği tüm kurumlar açıklamalarını KAP'a yapacak

İstanbul, 10 Şubat () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenecek tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak duyurular elektronik imzalı olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan SPK tebliğine göre, Borsa, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, MKK, KAP işleticisi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği de (TSPB) açıklama ve duyurularını KAP üzerinden yapacak.

Tebliğe göre;

- sermaye piyasası araçları borsada işlem gören yabancı ortaklıklar veya kuruluşlar tarafından yapılacak bildirimler,

- yönetim kurulu kararı alınması,

- bu bildirimlere ilişkin sorumluluğun ilgili bildirim yükümlüsü ortaklık veya kuruluşta kalması,

- söz konusu bilginin kamuya açıklanmasına kadar geçen sürede gizliliğinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması kaydıyla,

- sözleşme ile hizmet alınan üçüncü kişiler tarafından ilgili bildirim yükümlüsü ortaklık veya kuruluş adına gerçekleştirilebilecek.

Buna ilişkin esaslar KAP işleticisi tarafından belirlenecek.

Bu maddenin uygulandığı durumlarda, yatırım kuruluşları ve bağımsız denetim kuruluşlarının, yeterli sayıda personeli elektronik sertifika başvurusunda bulunma zorunluluğu ile bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlar ile bağımsız denetim kuruluşlarının en az iki kişi için geçerli elektronik sertifika bulundurma yükümlülüğü sözleşme ile hizmet alınan kişiler tarafından yerine getirilecek.

Tebliğde yapılan bir başka değişikliğe göre de, elektronik sertifikaların KAP sistemine erişim yetkilerinin hangi durumlarda iptal edileceğine ve erişim iptaline hangi durumlarda son verileceğine ilişkin esaslar, SPK'nın uygun görüşü alınarak KAP işleticisi tarafından belirlenecek.