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SPK Migros'un Kipa'yı devralması ile ilgili metinleri onayladı

İstanbul, 20 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Migros'un Kipa'yı devralması ile ilgili duyuru metni, ihraç belgesi ve tadil metnini onayladı. SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler yer aldı: "Migros Ticaret A.Ş. (Migros)...

SPK Migros'un Kipa'yı devralması ile ilgili metinleri onayladı

İstanbul, 20 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Migros'un Kipa'yı devralması ile ilgili duyuru metni, ihraç belgesi ve tadil metnini onayladı.
SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler yer aldı:
"Migros Ticaret A.Ş. (Migros) tarafından Kipa Ticaret A.Ş. (Kipa)’nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle gerçekleştirilmesi planlanan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin, bu işlem nedeniyle Migros’un artırılacak sermayesini temsil eden paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmesinin sermaye maddesinde
 yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin Kurulumuzca onaylanması taleplerinin birleşme işlemi kapsamında gündeme gelen birleşme oranı, değişim oranı ve ayrılma akçesi fiyatının, Migros tarafından 25.12.2017 tarihinde kamuya duyurulan ancak Kipa’nın 02.02.2018 tarihli genel kurul toplantısında iptal edilen Borsa kotundan çıkma işlemi nedeniyle uygulama alanı bulmayan pay alım teklifi fiyatı olan beher Kipa payı için 2,56 TL’den aşağı olmayacak şekilde belirlenmesi
 suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."

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