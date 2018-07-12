SPK, ING Menkul Değerler'in ortaklık yapısı değişikliğini kayda aldı

İstanbul, 12 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ING Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklık yapısı değişikliğini kayda aldı.
SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler yer aldı:
"ING Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklık yapısı değişikliği, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 34’üncü maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır.
Pay Devri Öncesi Pay Devri Sonrası
Ortağın Adı Ortaklık Yapısı Ortaklık Yapısı
Soyadı/ Unvanı Pay Tutarı(TL) Pay Oranı(%) Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
ING BANK A.Ş. 21.999.600 99,99818 21.999.600 99,99818
John Thomas McCARTHY 100 0,00045 100 0,00045
Alper İhsan GÖKGÖZ 100 0,00045 100 0,00045
Özden SERPEK 100 0,00045 - -
Mehmet Sırrı ERKAN 100 0,00045 100 0,00045
İlker KAYSERİ - - 100 0,00045
Toplam 22.000.000 100 22.000.000 100"
İstanbul, 12 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ING Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklık yapısı değişikliğini kayda aldı.