İstanbul, 20 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ING Bank'ın borçlanma aracı ihracını onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 4 milyar TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu nitelikli yatırımcılara satacak.
İstanbul, 20 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ING Bank'ın borçlanma aracı ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 4 milyar TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu nitelikli yatırımcılara...
20 Temmuz 2018 Cuma 08:42
İstanbul, 20 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ING Bank'ın borçlanma aracı ihracını onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 4 milyar TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu nitelikli yatırımcılara satacak.
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