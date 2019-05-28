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SPK: Fon portföylerinin yüzde 25'i DİBS'lere yönlendirilecek

İstanbul, 28 Mayıs () - Emeklilik Yatırım Fonlarında para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25'i devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) yatırıma yönlendirilecek. Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) konu ile ilgili ilke kararı yayımladı: "Sermaye...

SPK: Fon portföylerinin yüzde 25'i DİBS'lere yönlendirilecek

İstanbul, 28 Mayıs () - Emeklilik Yatırım Fonlarında para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25'i devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) yatırıma yönlendirilecek.
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) konu ile ilgili ilke kararı yayımladı:
"Sermaye piyasalarının sürdürülebilir büyümedeki rolü ile kurumsal yatırımcı olarak emeklilik fonlarının sermaye piyasalarının derinleşmesine ve sağlıklı fiyat oluşumuna sağladığı katkılar dikkate alınarak, Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn. (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen 'Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yer alan standart fonların ve para piyasası fonlarının portföylerine alınacak varlık ve işlemlere ilişkin sınırlamalarda değişiklik yapılmıştır.
"Yapılan değişiklik ile;
i) Standart fonların portföyünün asgari yüzde 10’unun BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,
ii) Para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25’inin devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
"Ayrıca, mevcut fonların yeni portföy sınırlamalarına uyum sağlaması için 31.07.2019 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştır."

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