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SPK: Fon değerinin en az yüzde 50’si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilir

İstanbul, 13 Mart () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), para piyasası fonlarında, fon değerinin asgari yüzde 50'sinin mevduat ya da katılım hesaplarında değerlendirilmesi zorunluluğu getirdi. SPK'nın para piyasası fonlarına ilişkin esaslarda...

SPK: Fon değerinin en az yüzde 50’si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilir

İstanbul, 13 Mart () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), para piyasası fonlarında, fon değerinin asgari yüzde 50'sinin mevduat ya da katılım hesaplarında değerlendirilmesi zorunluluğu getirdi.
SPK'nın para piyasası fonlarına ilişkin esaslarda değişiklik yapan açıklamasında "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"in "4.7. Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslar" maddesine iki hüküm eklendi. "Para piyasası fonlarının fon toplam değerinin asgari yüzde 50'sinin mevduat/katılma hesaplarında" değerlendiriliceği belirtilen SPK açıklamasında şöyle denildi:
"Para piyasası fonlarının fon toplam değerinin asgari yüzde 50’si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin yüzde 6’sını aşamaz.
"Söz konusu fonlar tarafından ters repo işlemlerine ve Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerine yapılan yatırımın toplam tutarı ise fon toplam değerinin yüzde 40’ını aşamaz.
"Para piyasası fonlarından alınan yönetim ücreti, fon izahname ve yatırımcı bilgi formlarında yer alan mevcut yönetim ücretinin yarısı oranında uygulanır.
"Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut yönetim ücreti oranının arttırılması
amacıyla yapılan başvurular Kurulca değerlendirmeye alınmaz."

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