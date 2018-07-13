SPK'dan pay alımlarının değerlendirilmesine ilişkin karar

İstanbul, 13 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bülteninde, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında gerçekleştirilecek pay alımlarının değerlendirilmesi konusunda aldığı kararı şöyle açıklandı:

"Kurul Karar Organı'nın 13.07.2018 tarihli toplantısında, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4/3 maddesi ve söz konusu Tebliğ hükmünün uygulanması hakkındaki 28.05.2014 tarihli ve 16/514 sayılı Kurul Kararına ilişkin olarak; Kurulumuz kararı tarihi olan 13.07.2018 tarihinden 31.08.2018 tarihine kadar Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında gerçekleştirilecek pay alımlarının VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilmemesine karar verilmiştir."