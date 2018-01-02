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SPK Başkanı Vahdettin Ertaş görevinden ayrıldı

İstanbul, 2 Ocak () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş görevinden ayrıldı. SPK internet sitesinin "Kurulumuzda Görev Yapmış SPK Başkanları" bölümünde, Ertaş'ın göreve başlama tarihi "01.01.2013" olarak, ayrılış...

SPK Başkanı Vahdettin Ertaş görevinden ayrıldı

İstanbul, 2 Ocak () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş görevinden ayrıldı.
SPK internet sitesinin "Kurulumuzda Görev Yapmış SPK Başkanları" bölümünde, Ertaş'ın göreve başlama tarihi "01.01.2013" olarak, ayrılış tarihi de "31.12.2017" olarak belirtildi ve ayrılış nedeni olarak "Görev süresinin dolması nedeniyle" denildi.
Tokat Artova'da 1964 yılında dünyaya gelen Ertaş, ilk, orta ve lise eğitimini Tokat ili Yeşilyurt İlçesi'nde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans programını da 1991 yılında tamamlayan Ertaş , 1996 yılında İngiltere Lancaster Üniversitesi'nde MBA derecesi ile yüksek lisans derecesi aldı.Ertaş, 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Doktora derecesi aldı. (Fotoğraflı)

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