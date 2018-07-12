İstanbul, 12 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Azimut Portföy Yönetimi'nin bir fonunun dönüşümüne onay verdi.
SPK haftalık bülteninde yer elan kararda, "Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Azimut PYŞ Üçüncü Serbest Fon’un Azimut Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon’a dönüşümüne ve fonun izahname tadil metninin onaylanmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir" denildi.
İstanbul, 12 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Azimut Portföy Yönetimi'nin bir fonunun dönüşümüne onay verdi.