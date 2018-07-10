SPK anketi: Reel kesimin dış borcunda artış bekleniyor

İstanbul, 10 Temmuz () - Sermaye Piyasası Haziran ayı Beklenti Anketi’ne göre, borsada işlem gören şirketlerin yöneticilerinin yüzde 45’i, reel kesimin yurtdışı borçlanma durumuna ilişkin önümüzdeki altı ayda artış bekliyor. Bir yıl içinde artış bekleyenlerin oranı ise yüzde 56.

Katılımcıların yüzde 44’ü önümüzdeki altı ayda gösterge bono faiz oranında artış beklerken, “Yabancı yatırımcı oranı artacak” diyen katılımcıların oranı ise yüzde 53 oldu.

Sermaye Piyasası Beklenti Anketi yönetici özetinde 2018 yılı Haziran ayındaki yanıtlama oranının yüzde 18 olarak gerçekleştiği belirtildi. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Ocak 2010’dan beri yapılıyor.

Amacı sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile payları Borsa İstanbul A.Ş.’de (BIST1) işlem gören şirketlerin yöneticilerinin temel makroekonomik değişkenlere ve sermaye piyasasına yönelik algı ve beklentilerinin izlenmesi ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması olan Sermaye Piyasası Beklenti Anketi’nde şu değerlendirmeler yapıldı;

“Gösterge bono faiz oranına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 57’si önümüzdeki ay değişim beklemezken, yüzde 44’ü önümüzdeki altı ay ve yüzde 43’ü ise önümüzdeki bir yıl için artış beklediği yönünde görüş bildirdi.

“ABD dolarına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 43’ü önümüzdeki ay artış beklemektedir. Aynı oran önümüzdeki altı aylık dönem için yüzde 54 ve yıllık dönem için yüzde 53 oldu.

“Katılımcıların yüzde 44’ü önümüzdeki ay, yüzde 54’ü önümüzdeki altı ay ve yüzde 52’si önümüzdeki bir yıl içinde Euro’ya ilişkin olarak artış beklediği yönünde görüş bildirdi.

“Katılımcıların yüzde 50’si önümüzdeki ay, yüzde 42’si ise önümüzdeki altı ay BIST-100 endeksine ilişkin olarak önemli bir değişim beklemezken, önümüzdeki bir yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 57 oldu.

“BIST pay piyasası işlem hacmine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 57’si önümüzdeki ay, yüzde 55’i önümüzdeki altı ay değişim beklemezken, yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 50 oldu.

“Halka açılacak şirket sayısına ilişkin olarak katılımcıların hâkim görüşü aylık dönemde yüzde 68 ile altı aylık dönemde ise yüzde 54 ile değişim yaşanmayacağı yönünde olurken, önümüzdeki bir yıllık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 50 oldu.

“Katılımcıların yüzde 58’i önümüzdeki ay özel sektör borçlanma araçlarının ihracına ilişkin olarak değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemler için koşullarda iyileşme beklentisi ağırlık kazanmış, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı altı aylık dönem için yüzde 50, yıllık dönem için ise yüzde 58 oldu.

“Katılımcıların yüzde 60’ı önümüzdeki ay, yüzde 52’si önümüzdeki altı ay yabancı yatırımcı oranına ilişkin olarak değişim beklemezken, önümüzdeki bir yıl yabancı yatırımcı oranı artacak diyen katılımcıların oranı yüzde 53 oldu.

“Reel kesimin yurtdışı borçlanma durumuna ilişkin olarak katılımcıların yüzde 62’si önümüzdeki ay değişim beklemezken, önümüzdeki altı aylık ve bir yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 56 oldu.

“Katılımcıların yüzde 62’si önümüzdeki ay ve yüzde 60’ı önümüzdeki altı ay BIST pay piyasası yatırımcı Sermaye Piyasası Kurulu 6 sayısına ilişkin olarak değişim beklemezken, yüzde 47’si önümüzdeki bir yıl için artış beklediği yönünde görüş bildirdi.

“BIST kıymetli madenler ve taşlar piyasası işlem hacmine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 64’ü önümüzdeki ay, yüzde 58’i önümüzdeki altı ay değişim beklemezken, yıllık dönemde artış beklentisine sahip katılımcıların oranı yüzde 49 oldu.

“Katılımcıların yüzde 64’ü önümüzdeki ay, yüzde 53’ü önümüzdeki altı ay VİOP işlem hacmine yönelik olarak değişim beklemezken, yıllık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 57 oldu.

“Yatırım fonları net aktif değerine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 59’u önümüzdeki ay, yüzde 44’ü önümüzdeki altı ay değişim beklemezken, yıllık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 60 oldu.”