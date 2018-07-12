SPK Albaraka Portföy'ün yatırım fonu ihraç belgesini onayladı

İstanbul, 12 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ihraç belgesini onayladı.
SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler yer aldı:
"Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."
İstanbul, 12 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ihraç belgesini onayladı.