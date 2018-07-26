SPK Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama'nın kira sertifikası ihracını onayladı

İstanbul, 26 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), AktifBank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.'nin kira sertifikası ihracını onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 100 milyon lira nominal ihraç tavanlı yönetime dayalı kira sertifikasını nitelikli yatırımcılara satacak.
Kira sertifikasının kurucusu Aktif Yatırım Bankası, kaynak kuruluş Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret olacak.
İstanbul, 26 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), AktifBank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.'nin kira sertifikası ihracını onayladı.