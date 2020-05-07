S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı!

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu B+, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise BB- olarak teyit etti.

Bloomberg’de yer alan habere göre, kredi derecelendirme kuruluşu S&P, corona virüsü salgınıyla uğraşan Türk ekonomisinin resesyona girebileceğini belirtti.

Görünümün ‘durağan’ olarak açıklandığı haberde, S&P’nin Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu B+, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise BB- olarak teyit ettiği belirtildi.