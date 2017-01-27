Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye talepleri reddedildi
Sabiha Gökçen'i işgal davasında tahliye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitler acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor
Şehircilik Şürası'nda müteahitlere yolsuzluk suçlaması
Başbakan Yıldırım: Atatürk'ün partisine ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı?
Gençlere 54 milyon lira GENÇDES...
Maçka Parkı’nın altından 3.Köprüye tünel projesi
Maçka Parkı’nın altından 3.Köprü çıktı

S&P Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan, "negatif"e düşürdü

İstanbul, 27 Ocak () - Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors (S&P), Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü; "yatırım yapılamaz" düzeyde olan "BB" notunu değiştirmedi. S&P'den...

S&P Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan, "negatif"e düşürdü

İstanbul, 27 Ocak () - Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors (S&P), Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü; "yatırım yapılamaz" düzeyde olan "BB" notunu değiştirmedi. S&P'den yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasının "yetersiz kalabileceği" uyarısı yapıldı. S&P ayrıca Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 2.0 ve 2017 yılında yüzde 2.4 büyüyeceğini öngördü. Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch'in de Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını bugün açıklaması bekleniyor. Kredi derecelendirme şirketlerinin Türkiye notları şöyle:
              Son değerlendirme tarihi      Görünüm           Kredi Notu ------------------------------------------------------------------------------------------ S&P            27 Ocak       2017            Negatif                BB   (Yatırım yapılamaz) Moody's      23 Eylül       2016            Durağan              Ba1  (Yatırım yapılamaz) Fitch         19 Ağustos     2016            Negatif                BBB- (Yatırım yapılabilir)  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.