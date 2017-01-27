S&P Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan, "negatif"e düşürdü

İstanbul, 27 Ocak () - Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors (S&P), Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü; "yatırım yapılamaz" düzeyde olan "BB" notunu değiştirmedi. S&P'den yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasının "yetersiz kalabileceği" uyarısı yapıldı. S&P ayrıca Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 2.0 ve 2017 yılında yüzde 2.4 büyüyeceğini öngördü. Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch'in de Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını bugün açıklaması bekleniyor. Kredi derecelendirme şirketlerinin Türkiye notları şöyle:

Son değerlendirme tarihi Görünüm Kredi Notu ------------------------------------------------------------------------------------------ S&P 27 Ocak 2017 Negatif BB (Yatırım yapılamaz) Moody's 23 Eylül 2016 Durağan Ba1 (Yatırım yapılamaz) Fitch 19 Ağustos 2016 Negatif BBB- (Yatırım yapılabilir)