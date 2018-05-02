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S&P Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürdü

Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin "üç kademe altında" bulunan "BB-" düzeyine indirdi.

S&P Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürdü

Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin "üç kademe altında" bulunan "BB-" düzeyine indirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, "enflasyon görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu" gösterildi. Son indirimde, Türkiye'nin kredi notu görünümü ise "negatiften durağana" çevrildi.

Şirketin derecelendirme raporunda, "bozulan enflasyon görünümü"ne işaret edilerek, not indiriminin, "Merkez Bankası'nın son geç likidite penceresi faiz artırımına rağmen, döviz kurlarındaki uzun vadeli değer kaybı ve volatiliteye ilişkin endişeden" kaynaklandığı vurgulandı.

Türkiye'nin "bozulan dış pozisyon ve yurtdışından borçlu özel sektörde artan sıkıntılar"a da dikkat çekilen raporda, "dış finansman koşulları ve döviz kurunda daha fazla bozulma"nın yanında, özel sektörde "kırılganlıkların artması"nın da kredi notunun yeniden düşürülmesine neden olabileceği uyarısı da yapıldı.

Hükümetin ekonomiyi desteklemek için yürüttüğü maliye politikasının da genel mali durumda daha fazla bozulmaya neden olabileceği uyarısı da yapılan raporda, kredi notunun yeniden yükselmesi için, "Merkez bankasının enflasyonu yüzde 5.0 olan hedefine indirmesi ve cari açığın azalması" gerektiğine işaret edildi.

S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
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