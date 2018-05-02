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S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
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S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde

Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından dolar yeniden 4.11 lirayı aşarken, euro da 4.93 liranın üzerine çıktı.

S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde

Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından dolar yeniden 4.11 lirayı aşarken, euro da 4.93 liranın üzerine çıktı.

S&P Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin "üç kademe altında" bulunan "BB-" düzeyine indirdi. S&P'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, "enflasyon görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu" gösterildi. Son indirimde, Türkiye'nin kredi notu görünümü ise "negatiften durağana" çevrildi.

S&P'nin açıklaması sonrası erken işlemlerde dolar 4.1133 liraya kadar yükseldi ve bu düzeylerde tutundu. Euro da 4.9354 lirayı gördükten sonra 4.93 - 4.94 lira aralığında hareket etmeye başladı.

S&P Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürdü
S&P Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürdü
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