Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

S&P GP: ABD'de petrol sondaj kule sayısı beş adet azaldı

İstanbul, 22 Mart () - ABD merkezli petrol alanları hizmet şirketi S&P Global Platts, ABD'de petrol sondaj kule sayısının bir haftada beş adet azalarak 864'e gerilediğini açıkladı. S&P Global Platts'ın 20 Mart'ta sona eren haftaya...

S&P GP: ABD'de petrol sondaj kule sayısı beş adet azaldı

İstanbul, 22 Mart () - ABD merkezli petrol alanları hizmet şirketi S&P Global Platts, ABD'de petrol sondaj kule sayısının bir haftada beş adet azalarak 864'e gerilediğini açıkladı.
S&P Global Platts'ın 20 Mart'ta sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, aynı haftada doğal gaz kule sayısı iki adet artışla 219'a yükselirken, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı sıfır oldu.
Böylece, ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 20 Mart itibarıyla üç adet azalarak 1,083 adete düştü.
S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 24 adet arttı.
Buna göre, sondaj kulelerinin 1,057 adedi karada, dört adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.
S&P Global Platts'ın Çarşamba günleri açıkladığı sondaj kule sayılarına ilişkin verileri, Baker Hughes  tarafından da Cuma günleri açıklanıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328