S&P GP: ABD'de petrol sondaj kule sayısı beş adet azaldı

İstanbul, 22 Mart () - ABD merkezli petrol alanları hizmet şirketi S&P Global Platts, ABD'de petrol sondaj kule sayısının bir haftada beş adet azalarak 864'e gerilediğini açıkladı.

S&P Global Platts'ın 20 Mart'ta sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, aynı haftada doğal gaz kule sayısı iki adet artışla 219'a yükselirken, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı sıfır oldu.

Böylece, ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 20 Mart itibarıyla üç adet azalarak 1,083 adete düştü.

S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 24 adet arttı.

Buna göre, sondaj kulelerinin 1,057 adedi karada, dört adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.

S&P Global Platts'ın Çarşamba günleri açıkladığı sondaj kule sayılarına ilişkin verileri, Baker Hughes tarafından da Cuma günleri açıklanıyor.