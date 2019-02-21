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S&P GP: ABD'de petrol sondaj kule sayısı beş adet azaldı

İstanbul, 21 Şubat () - ABD merkezli petrol alanları hizmet şirketi S&P Global Platts, ABD'de petrol sondaj kule sayısının bir haftada beş adet azaldığını açıkladı. S&P Global Platts'ın 20 Şubat'ta sona eren haftaya ilişkin verilerine...

S&P GP: ABD'de petrol sondaj kule sayısı beş adet azaldı

İstanbul, 21 Şubat () - ABD merkezli petrol alanları hizmet şirketi S&P Global Platts, ABD'de petrol sondaj kule sayısının bir haftada beş adet azaldığını açıkladı.
S&P Global Platts'ın 20 Şubat'ta sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, aynı haftada doğal gaz kule sayısı üç adet düşüşle 220'ye, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı da bir adet düşüşle 16'ya  geriledi.
Böylece, ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 20 Şubat itibarıyla dokuz adet azalarak 1,090 adete düştü.
S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule  sayısı 149 adet arttı.
Buna göre, sondaj kulelerinin 1,062 adedi karada, üç adedi iç sularda, 25 adedi ise açık sularda yer aldı.
S&P Global Platts'ın Çarşamba günleri açıkladığı sondaj kule sayılarına ilişkin verileri, Baker Hughes  tarafından da Cuma günleri açıklanıyor.

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