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S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kuleleri 4 adet arttı

İstanbul, 18 Temmuz () - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 17 Temmuz itibarıyla son bir haftada 4 adet artışla 834'e çıktı. S&P Global Platts verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 5 adet düşüşle...

S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kuleleri 4 adet arttı

İstanbul, 18 Temmuz () - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 17 Temmuz itibarıyla son bir haftada 4 adet artışla 834'e çıktı.
S&P Global Platts verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 5 adet düşüşle 205'ye indi ve böylece aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 1,039 adete düştü. Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule saptanmadı.
S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 101 adet azaldı ve sondaj kulelerinin 1,009 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 27 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle  435'e inerken, Anadarko'da 1 adet artışla 111'e yükseldi.
ABD Petrol Enstitüsü’nün (API) ABD ham petrol stoklarının 12 Temmuz haftasında 1.4 milyon varil düşüşle 460 milyon varile gerilediğini açıkladı. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) verilerine göre, haftalık ham petrol stokları 3.6 milyon varillik azalış beklentisine karşı 3.116 milyon varil azaldı ve böylece ham petrol stokları üst üste 5. haftada da düştü.
 

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