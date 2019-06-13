S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kuleleri 3 adet arttı

İstanbul, 13 Haziran () - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 12 Haziran itibarıyla son bir haftada 3 adet artışla 844 adete çıktı.

S&P Global Platts raporunun verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 209'a çıktı ve böylece aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 4 adet artarak 1,053 adete yükseldi. Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule saptanmadı.

S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 77 adet azaldı ve sondaj kulelerinin 1,019 adedi karada, 4 adedi iç sularda, 30 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 8 adet artışla 448'e çıkarken, Anadarko'da 1 adet düşüşle 113'e geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes sondaj kule sayılarını cuma günleri açıklıyor.

