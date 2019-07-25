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S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 5 adet arttı

İstanbul, 25 Temmuz () - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 24 Temmuz itibarıyla son bir haftada 5 adet artışla 835 düzeyine yükseldi. S&P Global Platts verilerine göre, aynı haftada doğalgaz sondaj kule...

S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 5 adet arttı

İstanbul, 25 Temmuz () - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 24 Temmuz itibarıyla son bir haftada 5 adet artışla 835 düzeyine yükseldi.
S&P Global Platts verilerine göre, aynı haftada doğalgaz sondaj kule sayısı da 5 adet artışla artışla 210'a yükseldi ve toplam sondaj kule sayısı, 10 adet artışla 1,049 adete yükseldi. Buna karşılık, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 90 adet azaldı.
Sondaj kulelerinin bin 18 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 28 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 7 adet artışla 442'ye çıkarken, Anadarko'da 3 adet düşüşle 108'e geriledi.
 

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