S&P Global gelirleri dördüncü çeyrekte yüzde 3.0 düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Şubat () – ABD merkezli, veri sağlama ve araştırma şirketi S&P Global gelirleri, 2018’in dördüncü çeyreğinde yıllık 3.0 düşüşle 1.54 milyar dolara gerilerken, şirketin hisse başına kazançları ise (EPS) Ekim-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artışla 2.30 dolara yükseldi.

Şirketin gelir açıklamaları kapsamında S&P Global net gelirleri dördüncü çeyrekte yıllık 84 artışla 551 milyon dolara, yıllık kârı da yüzde 30 artışla 2.12 milyar dolara yükseldi. Şirket, gelir ve net gelirlerdeki artışlara ağırlıklı olarak ABD’de bir önceki yılın çeyreğini de kapsayan vergi düzenlemeleri ve iyileştirme çalışmalarının sebep olduğunu belirtti.

S&P Global Başkanı ve CEO’su Douglas L. Peterson, gelir sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“2018’in ikinci yarısında da görüldüğü gibi piyasadaki bazı aktörler tahvilleri belirli aralıklarla kesintiye uğratsa da, uzun vadede küresel borç piyasasındaki büyümenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesini izleyeceğinden oldukça eminiz.

“Piyasa dalgalanmalarının 2018’de geri dönmesine rağmen şirketin gelirleri ve kârlılığı artmaya devam etti ve bizi Mayıs’taki Yatırımcı Günü’nde (Investor Day) açıkladığımız hedeflerimize bir adım daha yakınlaştırdı.”