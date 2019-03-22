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S&P Global: Fed'in faiz artırımı ile işi henüz bitmedi

İstanbul, 22 Mart () - S&P Global Ratings'e göre, ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri bu yıl için başka faiz artırımı öngörülmediğini açıklasalar da, Fed'in "faiz artırımları ile  işi henüz bitmedi." S&P Global Ratings Asya-Pasifik...

S&P Global: Fed'in faiz artırımı ile işi henüz bitmedi

İstanbul, 22 Mart () - S&P Global Ratings'e göre, ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri bu yıl için başka faiz artırımı öngörülmediğini açıklasalar da, Fed'in "faiz artırımları ile  işi henüz bitmedi."
S&P Global Ratings Asya-Pasifik Ekonomisti Shaun Roache CNBC'nin sorularını yanıtlarken, bu yıl içinde veya gelecek yılın başlarında "bir faiz artırımı daha" geleceğini düşündüğünü söyledi.
Roache, beklenenden daha iyi ekonomik büyüme ve güçlü istihdam piyasasının Fed'e bir faiz artırımı için alan bıraktığını savundu.
Global ekonomideki zayıflık dikkate alındığında Fed'in faiz artırımlarına ara vererek işlerin nasıl geliştiğini izlemek istemesinin "akıllıca olduğunu"n altını çizen Roache, "Ancak global büyüme için endişelerin biraz aşırıya kaçtığını hissediyorum" dedi.
Roache, ABD ekonomisinde bu yıl büyümenin yüzde 2'nin üzerinde olmasını beklediklerini ve aylık 130 bin gibi bir istihdam yaratımı öngördüklerini de vurguladı.

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