SÖYLEŞİ - Tekfen İnşaat Azerbaycan’da üç ayrı ana sahada projelerine devam ediyor

Ali Kan / Bakü, 22 Şubat () - Türk müteahhitlik sektörünün temsilcilerinden, 20 ülkede 360’ın üzerinde dev projeyi hayata geçiren Tekfen İnşaat, Azerbaycan’da üç ayrı ana sahada projelerine devam ediyor.

'nın sorularını yanıtlayan Tekfen İnşaat Genel Müdürü Levent Kafkaslı, 60 yılı aşkın deneyim ile dünya çapında önemli projelere Tekfen markası ile imzalarını attıklarını, geniş bir coğrafyada anahtar teslimi projeler sunduklarını söyledi ve ekledi:

"Petrolden, gaz ve petrokimya tesislerine, boru hatlarından, kara ve deniz terminallerine, tank çiftliklerine, petrol rafinerilerinden, deniz platformlarına, pompa ve kompresör istasyonlarından, enerji santrallerine, endüstriyel ödün vermeden, ihtisaslaşarak iş tesislerden, otoyol, metro ve demiryolu projelerine, spor komplekslerinden, altyapı projeleri ve yüksek binalar gibi alanlarda anahtar teslimi çözümler sunuyoruz.

"Bugüne kadar dünyanın 20 farklı ülkesinde ve 10 farklı saat dilimini kapsayan geniş bir coğrafyada zorluk seviyesi yüksek 360’ın üzerinde projeye başarıyla imza attık.

"Amacımız sıradan müteahhitlikten uzaklaşarak, sağlık, emniyet, çevre ve kalite standartlarını yapmaktır."

Türk müteahhitler arasında petrol platformu yapabilen tek şirket olduklarını ve beşinci platformu da tamamladıklarını vurgulayan Kafkaslı, "İşlerimizi yaparken dijital ve teknolojik yenilikleri, özellikle mühendislik aşamasında kullanıyoruz. Bu bize eskilerde ancak sahada anlaşılabilen teknik zorlukları, yapılan sanal modeler üzerinden ekranda görme imkânı sağlıyor" dedi.

Son yıllarda Tekfen İnşaat olarak önemli ihaleler aldıklarını vurgulayan Kafkaslı, şöyle devam etti:

"Katar’daki Al Khor Expressway Otoyol Projesi şirketimizin tek seferde imzalamış olduğu en büyük sözleşme olma özelliğiyle büyük önem taşıyor.

"Yine bizim için stratejik bir pazar olan Azerbaycan’da Azerbaycan Vergi Bakanlığı’nın Yeni Yönetim Binası’nın yapımını üstlendik.

"Suudi Arabistan’da Yanbu-Cidde arasında 333 km uzunluğunda bir boru hattı projesinin inşası için Saudi Aramco ile bir sözleşme imzaladık.

"2017 başında portföyümüze kattığımız ve Katar’da 2022 Dünya Kupası için inşa edilecek ‘Fifth Precinct / Al Thumama Stadium' Projesi de büyük bir önem taşıyor.

"Anahtar teslim olarak inşa edeceğimiz bu yeni stadyum, İstanbul Atatürk ve Bakü Olimpiyat Stadyumları’ndan sonra gerçekleştireceğimiz üçüncü stadyum projesi olacak.

"Katar’da geçtiğimiz ay aldığımız “East Industrial Road” işine de, mobilizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, başladık.

"Global ölçekte müteahhitlik sektöründe yaşanan daralmaya rağmen, Tekfen İnşaat olarak biz, mevcut pazarımızda yeni işler almaya ve işlerimizi büyütmeye devam ettik.

"Afrika büyük bir pazar; Kuzey Afrika’da Fas ve Libya geçmişimiz var. Birkaç yıldır ise Sahraaltı Afrika’yı radarımıza aldık.

"Burada başlangıç olarak orta ölçekli projelerle önce pazar koşullarını tanımayı hedefliyoruz. Ayrıca Amerika ve Kanada’da tecrübelerimizi kullanabilir miyiz araştırmasını yapıyoruz."

Azerbaycan’da üç ana sahada projeler devam ettiğini vurgulayan Kafkaslı, şu bilgileri verdi:

"Azerbaycan’ın 'Şah Deniz 2' doğalgaz yatırım hamlesi kapsamında inşasını tamamladığımız deniz üstü platformlardan ilki, geçen Temmuz ayında başarıyla açık denizdeki yerine yerleştirildi.

"İkincisi de 15 Eylül tarihinde açık denizdeki yerine gönderildi.

"Yine 'Şah Deniz 2' kapsamında inşasını tamamladığımız Sangaçal Kara Terminali’ni etap etap devreye alıp, teslim ediyoruz.

"Vergiler Bakanlığı genel merkez binasını, 2015 yılında tamamladığımız Bakü Olimpiyat Stadı ve SOCAR Tower’dan edindiğimiz bina ve üst yapı tecrübelerimizi kullanarak inşa ediyoruz.

"Proje, özgün mimarisi ile ile Bakü’deki imza projelerden biri olma yolunda planlandığı şekilde ilerliyor."

Türkiye’de, TANAP Doğalgaz Boru Hattı - Lot3, TANAP Kompresör ve Pompa İstasyonları projelerinin devam ettiğini vurgulayan Kafkaslı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana faaliyet konularımızın başında yer alan petrol ve gaz içerikli projelere ek olarak Yenilenebilir Enerji ve Su Arıtma Projeleri ile ihaleye çıkması planlanan yap işlet devret projeleri de takibimizde.

"TANAP Doğalgaz Boru Hattı - Lot3 Projesi kapsamında toplam ilerleme yüzde 99’lar seviyesinde.

"TANAP Kompresör ve Pompa İstasyonları Projesi kapsamında Ardahan ili sınırları içerisinde CS1 ve MS1, Eskişehir ili sınırları içerisinde CS5 ve MS2, Çanakkale ili sınırları içerisinde MS3 ve Edirne ili sınırları içerisindeki MS4 istasyonlarında eş zamanlı olarak yapım çalışmaları devam ediyor. Bu proje iki fazda tamamlanacak.

"Projenin 2018 yılı ortalarında tamamlanması hedeflenen ilk kısmı bittiğinde yıllık altı milyar metreküplük gaz taşınabilmesi mümkün olacaktır.

"2019 yılı ortalarında tamamlanması hedeflenen ikinci kısım bittiğinde ise yıllık gaz taşıma kapasitesi 16 milyar metreküp olacak." (Fotoğraflı)