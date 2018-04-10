SÖYLEŞİ – Spinn/Derici: Kurun ateşini bugünden yarına söndürecek araç yok

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Nisan () – Doların 4.1390 lira ve euronun 5.1176 lira ile yeni tarihi rekor düzeylere tırmanmasını değerlendiren Spinn Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici, “Dolar ve euro kurları yurtdışı faktörlere bağlı bir şekilde hareket ediyor, içerde müdahale ile dizginlemek zor. Kurun ateşini bugünden yarına söndürecek bir aracımız yok” dedi.

Kurlardaki artışın nedenleri ve önümüzdeki günlerdeki seyri hakkında ’ya konuşan Derici, kurlardaki artışın enflasyonun üzerine getireceği hasarı sınırlaması için piyasaların Merkez Bankası’ndan müdahale bekleyeceğini söyledi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Euro ve dolar kurlarındaki yükseliş yurtdışı faktörlerle hareket ediyor, içerde müdahale ile dizginlemek zor.

“Merkez Bankası’nın en ufak bir müdahalesi veya sesli yönlendirmesi bile biraz işe yarayabilir.

“Belki bu ay Para Politikası Kurulu’ndan (PPK) faiz artışı gelebilir. Kurdaki artışın enflasyonun üzerine getireceği hasarı sınırlaması için piyasa Merkez Bankası’ndan müdahale bekler.

“Tabii bugünden yarına kurun ateşini söndürecek bir aracımız yok.

“Merkez Bankası artık doğrudan müdahaleyi bir araç kullanmıyor.

“Merkez Bankası, bazı tali yöntemlerle önlem alabilir – reiskont kredilerini artırma, döviz satım ihalelerini miktarlarını artırma gibi önlemlere başvurabilir

“Dışarıda Rusya ile ilgili bir gerginlik var.

“ABD-Çin gerginliği hayli baskı unsuruydu. Bütün büyük oyunculardan tansiyon fışkırıyor.

“Piyasalar ve kurlar zaten gerginliği atlamamıştı – bazı ABD’li yetkililer yumuşama sinyali vermesine rağmen, herhangi bir tansiyon durulmamıştı. Bir de üzerine Rusya faktörleri eklenince gelişmekte olan ülkelerin para birimleri olumsuz etkileniyor.

“Kimyasal saldırıya ilişkin ABD’nin tavrı pek değişecek gibi değil.

“Lira gelişen ülke paraları arasında biraz negatif ayrışıyor, bunun nedeni de para politikasıyla ilgili.

“Enflasyonun yüksek olması ve Merkez Bankası’nın aksiyon almaması kurların yükselişini destekliyor.

“Yarın cari açık verisi gelecek ve muhtemelen bu kırılganlık göstergesi veriye bağlı olarak kurlardaki artış bir süre daha devam edecek.

“Kurlaradki yukarı yönlü baskı biraz daha sürebilir.

“Jeopolitijk risklerin dışında ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri var. O biraz hafiflese Türkiye’nin cari açığı da kurları yükselten bir veri. PPK toplantısında Merkez Bankası’nın ne yapacağı tansiyonu var.

“Tüm bu sorunları tek gecede çözme ihtimali de düşük. Bu sebeple kurlardaki yukarı yönlü baskının bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz.”

Dolar 4.1390 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı; günlük artış yüzde 1.65'i buldu. Euro ise 5.1176 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı; günlük artış yüzde 1.93'ü buldu.