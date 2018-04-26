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SÖYLEŞİ - Seçimler öncesinde tüketiciler de yapılandırma istiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Nisan () - Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği (TÜHASAVDER) Başkanı Avukat Ahmet Salgut, bankalarla başı belada olan, borçlarını ödeyemeyen milyonlarca tüketicinin olduğunu dikkat çekerek, 24 Haziran'da...

SÖYLEŞİ - Seçimler öncesinde tüketiciler de yapılandırma istiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Nisan () - Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği (TÜHASAVDER) Başkanı Avukat Ahmet Salgut, bankalarla başı belada olan, borçlarını ödeyemeyen milyonlarca tüketicinin olduğunu dikkat çekerek, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden önce, gündemde olan İmar Affı Yasası gibi tüketicilerin bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandırması ile ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
'nın sorularını yanıtlayan Tühasavder Başkanı Avukat Ahmet Salgut, "son dönemlerdeki fahiş zamlar, tüketicini ödemek zorunda kaldığı sayısız vergiler ve dolar, euro gibi yabancı paraların lira karşısında çok fazla değer kazanması" sonucunda tüketicinin artık çok zor bir yaşam sürmeye çalıştığına dikkat çekti ve ekledi:
"Türkiye Bankalar Birliği'nin belli periyotlarda yaptığı açıklamalarda görüldüğü üzere kredi kartı veya bireysel kredi borcu nedeniyle takibe düşüp, kara listeye giren tüketici sayısı gün be gün artmakta, bankalar tahsil imkanı bulamadıkları batık alacaklarını neredeyse yok pahasına Varlık Yönetim Şirketlerine devretmektedirler.
"Borç batağındaki milyonlarca tüketici ise artık yaşamını rahatça sürdüremez hale geldi."
Yapılacak yapılandırmanın bankalar yerine tüketicileri mutlu etmesinin gerektiğini, 2006 yılında çıkartılan 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun geçici 4. maddesinde olduğu gibi yeni bir borç yapılandırma imkanının güncel şartlara uyarlanarak sağlanması halinde, toplumun her kesiminin yararlanacağını, bu nedenle çok geniş kapsamlı bir borç yapılandırma yasasına ihtiyaç olduğunu belirten Salgut, şu konuların altını çizdi:
"Geçmişte maalesef yapılandırmadan çok kişinin yararlanamadığı görüldü.
"Bunun sebebi yapılan yasal düzenlemelerin tüketici cephesini gözetmeyen bazı bankaların alacaklarının tahsil esnasındaki katı tutumları ve yüksek faiz uygulama konusundaki ısrarlı tutumlarıdır.
"İşte bu yüzden yapılandırma ile ilgili yasal düzenleme hazırlık aşamasında konunun uzmanı kişiler ve tüketici örgütleriyle görüşülmeli uyarıları dikkate alınmalıdır.
"Kredi kartı sorununu içinden çıkılamaz hale getiren yüksek kredi kartı faizi ve bazı bankaların kart ve kredi limiti tanırken yasal mevzuatı ve tüketicinin geri ödeme gücünü gözetmemesidir.
"Ayrıca borç hesaplanırken ana paraya "faizin faizinin faizi" de eklenerek tüketici bunu ödemeye zorlanmamalıdır." (Fotoğraflı)

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