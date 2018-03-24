SÖYLEŞİ - Sayın Şimşek’in istediği gibi altı yıl önce enerji ve telekomünikasyona yatırım yaptık

Hilal Sarı / Bursa, 24 Mart () – Gayrimenkul sektöründe faliyet gösteren Besa Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye ekonomisinin inşaatın lokomotif olduğu bir yapıdan daha Ar-Ge ve katma değer yaratan teknoloji gibi alanlara yönelmesi gerektiği konusundaki çağrısını, “Biz zaten altı yıl önce bu çağrıya uygun davranıp enerji ve telekomünikasyon yatırımları yaptık” diyerek yanıtladı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ’nın sorularını yanıtlayan Bezci sektörün güncel durumuna ve dövizdeki artışın sektöre etkilerine yönelik şu değerlendirmeleri yaptı:

“Başbakan Yardımcımız Sayın Şimşek’in dediğini biz bundan altı sene önce enerji ve telekomünikasyon yatırımlarımızla fiilen başlamıştık.

“Şu anda güneş santral yatırımlarımız var. İstanbul’a kurduğumuz STH lisanslı telefon operatörümüz var.

“Sektör olarak baktığımızda katılıyorum. Artık lokal olarak baktığımızda gayrimenkul sektörünün şiştiğini görüyoruz. İstanbul’da Kadıköy gibi, Ankara’da İncek, Beytepe gibi semtlerde bu durum öne çıkıyor.

“Artık nitelikli projeler değer kazanacak. Kendi projesinin için de inovatik birşeyler yapan, örneğin güneş enerjisinden elektriğini üreten, güneş enerjisinden suyunu ısıtan projeler değer kazanacak. Kendi kendini aidat noktasında düşük tutan projeler öne çıkacak sektörde.

“2017’nin son ayları gayrimenkul sektörü açısından iyiydi. Bizim projelerimizin büyük bir çoğunluğu Ankara’da ama şimdi Bodrum’da projemiz başladı.

"Ancak, konut sektörü olarak Ankara’da yılı iyi kapattık. Alışveriş merkezi yatırımları açısından da 2017, 2016’ya göre daha iyi bir yıl oldu."

Bodrum’da inşasına başlanan, Hilton’un Türkiye’ye Curio markasıyla ilk kez giriş yaptığı, 330 dairelik BO Viera Bodrum projesinin detaylarını ise Bezci şu sözlerle açıkladı:

"Bundan dört yıl önce araziyi satın aldık. 1.2 kilometre sahili ve 330 bağımsız bölümüyle şu anda Bodrum’un devam eden en büyük projelerinden birisiyiz.

"Toplamda 250 milyon dolar civarında yatırım maliyetimiz olacak. Proje kapsamında 1000 kişiyi istihdam edeceğiz. Hem lokal ekonomiye de bu anlamda katkısı var projenin.

"Yabancı yatırımcıdan da ilgi görüyoruz. Özellikle Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde yabancılar vardı ve 6-7 tane ciddi talep aldık. Araplar, Ruslar, Kazaklar ve Azeriler’den talep var.

"Türklerden de talep var ağırlıkla İstanbul olmak üzere. Umutluyuz sektörden. Şu anda 330 daireden 108 tane daireyi satışa çıkardık. Etaplama yöntemiyle yapacağız projemizi.

"Hilton, Türkiye’ye ilk defa ‘soft branded’ markası Curio ile bizim Bodrum’daki BO Viera projemiz kapsamında giriyor.

"Döviz kurlarındaki artış, yabancı yatırımcıya yönelmek için bir teşvik fakat yabancıya satışta birçok parametre var. "Sonuçta satış dediğinizde bölgeyi satıyorsunuz. Şehri satıyorsunuz, oradaki sosyal yaşamı satıyorsunuz.

"Dolayısıyla biz yöneldik. Azerbaycan, Kazakistan, Rusya’da veya Dubai’de Cityscape, Fransa’da MITIM gibi fuarlara katılımla pazarlama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

"Yabancıya ilgimiz çok, onların da Bodrum’a ilgisi çok. Fiyat noktasında ortak bir noktada buluştuğumuz takdirde yabancılara da satış yapmak istiyoruz. Çünkü kurlardaki artış yabancının alım güçlerini artırıyor." (Fotoğraflı)