SÖYLEŞİ - PepsiCo: 2020 hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmak

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ağustos () - PepsiCo Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Cristina Meson, PepsiCo’nun içinde faaliyet gösterdiği toplumlarda refahı artırmaya yönelik sürdürülebilirlik projelerinden olan “Kızlarımız Okuyor” burs ve staj programının yeni dönem çalışmaları tanıtım toplantısında, kadınların istihdama katılımının önemine vurgu yaparak 2020’de şirketin kadın çalışan oranının yüzde 50’ye çıkartılmasını hedeflediklerini belirtti.

Kızlarımız Okuyor projesinin PepsiCo’nun toplumsal sürdürülebilirlik taahhüdünün bir göstergesi olduğunu belirten PepsiCo Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Cristina Meson ’ya yaptığı değerlendirmelerde PepsiCo’nun küreselde kadınların istihdama katılımı konusundaki uygulamalarından bahsetti ve şirketin 2020 itibariyle kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkartmayı hedeflediğini söyledi ve şu açıklamaları yaptı:

“Kurum içindeki ‘Performance with Purpose’ (Fayda Gözeten Performans) uygulamamazının en önemli ayaklarından biri insan.

“Küreselde kadınların istihdama katılımı konusunda önemli hedeflerimiz var. Bunlardan biri de kadın-erkek çalışan oranını 2020 itibariyle yüzde 50-50 yapmayı hedefliyoruz.

“Bu hayli cesur bir hedef. Amaç ise kurum içinde kadınlara eşit şartlar sağlamak.

“Türkiye organizasyonumuzda şu an kadın çalışan oranımız yüzde 35. Globalde ise bu yüzde 40’a yakın. Bazı ülkelerde bu oran yüzde 50’ye yaklaşmış durumda.

“Türkiye’de şöyle bir zorluğumuz var. PepsiCo’nun Türkiye’de altı fabrikası var. Operasyonda bazen bu orana ulaşmak zor olabiliyor. Satış kadrolarında da yine bu oranlarda kadın temsili bulunmuyor.

“Meksikalı bir çalışan olarak kendi ülkemde de benzer bir yapı ve benzer zorluklarla karşılaşabiliyoruz kadınları istihdama katmak konusunda.

“Satışta kadın temsilinin artması için bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları Türkiye’de de kullanabiliriz ilerde.

“Suudi Arabistan’da örneğin fabrikalarda sorun yaşanıyordu bu anlamda. Altı yedi yıl kadar önce fabrika içi alanı kadın ve erkek alanı olarak ayırdık ve kadınların istihdamına bu şekilde katkı sağlamıştık.

“Maaşlar konusunda da düzenli çalışmalar yapıyoruz ve kurum içinde aynı düzeyde çalışan kadın yeteneklerimizin erkek çalışanlarımızla aynı ücreti aldığından emin oluyoruz.

“Ayrıca kurum içinde kadınların yetkinlik geliştirmeleri için de çalışmalar yapıyoruz.

“Hem ABD’de hem Avrupa’da bu konuya ilişkin networklerimiz var.

“PepsiCo olarak ‘Fayda Gözeten Performans’ adını verdiğimiz küresel sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle toplumsal fayda yaratmayı amaçlıyoruz.

“Kızlarımız Okuyor projemiz ile birlikte, sosyo-ekonomik koşullarının yetersiz olması nedeniyle eğitimlerine devam edemeyecek olan kızlarımızın geleceğini destekliyor, bu yolculukta karşılaştıkları sorunlarla başa çıkarken ihtiyaç duydukları yardımı sağlıyor, kız çocuklarımızın toplum ve hayat karşısında daha eşit, daha güçlü bir konuma gelmeleri için onların arkasında duruyoruz.

“Temel hedefimiz kendi başına karar verebilen, bilinçli ve topluma faydalı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak. Her geçen yıl bu aileyi genişleterek, daha fazla sayıda kızımıza ulaşıp onların hayatlarında böyle bir yere sahip olmak bizim için en büyük mutluluk.”

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM)’nin “Kızlarımız Okuyor” katılımcıları için özel olarak tasarladığı program, eğitici olduğu kadar renkli ve öğrencilere eşsiz deneyimler yaşatacak aktiviteleri de içeriyor.

Programa Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinden katılan kız öğrenciler, Prof. Dr. Ela Ünler’den Kişisel Liderlik Eğitimi, Erim Hısım’dan Çalışma Hayatı, Mülakat Teknikleri ve Etkili İletişim eğitimleri, Bahçeşehir Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura’ dan Kariyer Yönetimi eğitimi alacaklar.

Ünlü Oyuncu Meltem Cumbul ise ‘Kızım Nereye’ sunumu ile özgür düşünce yapısını açığa çıkararak esas potansiyellerini keşfetmenin ipuçlarını kız öğrencilerle paylaşacak.

Hâlihazırda 37’si ortaöğretim, 38’i yüksekokul ve üniversite öğrencisi olmak üzere 75 kız öğrenciye burs vererek eğitimlerini destekleyen PepsiCo, 2009 yılında 20 öğrenciyle başlattığı projeyi her geçen gün büyüterek yola devam ediyor. PepsiCo, kız öğrencilere sağladığı maddi desteğin yanı sıra, eğitim ve staj programlarıyla kişisel gelişimlerine de katkıda bulunmayı hedefliyor. (Fotoğraflı)