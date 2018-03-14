SÖYLEŞİ - Özyeğin: Girişimcilik cari açık sorununu da genç işsizlik sorununu da çözer

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mart () - Dünyanın en büyük girişim sermaye fonu Sequoia Capital’dan 11 milyon dolar yatırım alan Insider’ın yeni Büyüme Yönetim Platformu lansmanında konuşan Fina Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, girişimciliğin Türkiye’nin cari açık sorununu da, genç işsizlik sorununu da çözebileceğine dikkat çekti.

Insider’ın yeni platformunun tanıdıldığı ve Sequoia Capital yatırımının basına duyurulduğu gecede ’nın sorularını yanıtlayan Murat Özyeğin şunları söyledi:

"Insider gibi gençlerin bizi heyecanlandırdığı ve Sequoia Capital gibi önemli yatırımcıları Türkiye’ye çektiği sürece Türkiye teknolojinin bölgesel gücü olmaya aday olduğunu tekrar ortaya koydu.

"Dünyanın en önemli girişimlerinin önünü açmış bu fonun Türkiye’ye ve Insider’a yapıyor olduğu bu yatırım bizlere tekrar bu konuda yeşeren ümitlerimizle birlikte ne kadar yüksek bir potansiyelimiz olduğunu gösterdi.

"Sequoia bu yatırımıyla bence sadece Insider’a değil, bölgeye çok büyük bir adım atmıştır ve Insider üzerinden sadece bölgeye değil, dünyanın geri kalanına da çok büyük bir penetrasyon yapacağına eminim.

"Sequoia’nın yatırım yapıyo olduğu her şirket global. Hiçbiri ABD içinde veya yatırım yapılan bölgede kalmış şirketler değil. Insider Sequoia yatırımından evvel zaten Asya Pasifik ve Ortadoğu bölgelerinde baya aktif noktada. Şimdi arkasına Sequoia’nın gücünü aldığında muazzam şeyler yapacaktır.

"İnanın, on sene önce Türkiye’de girişimcilik konusunda bir toplantı yaptığımızda yedi sekiz kişinin bir odada toplanmasından ibaretken, bugün gelinen aşamada Lütfü Kırdar’lara, Cemal Reşit Rey’lere, en büyük salonlara sığmaz şekilde konferanslar, boothcamp’ler ve farklı etkinlikler gerçekleşiyor.

"Antalya’da oteller kapatılıyor. Start-up Türkiye, Start-up İstanbul gibi etkinlikler var. Potansiyel çok büyük. Endeavor’u kurduğumuzda daha Insider gibi yatırımlar daha önce yoktu. Türkiye ekosisteminin geldiği noktadan çok gururluyuz ve mutluyuz.

"Türkiye’nin genç istihdam problemini de, genç nüfusun etrafında üretmesi gereken istihdamın artarak gelecek olmasıyla da çözer. İhtiyaç duyulan bu üretimi destekleyecek unsurlar katma değer yaratan şirketlerdir.

"Bunların da en önünde gelenler girişimciler. Bu değerler Türkiye’nin cari açık problemini de, yan sektörleriyle birlikte çok farklı sektörlere açılımıyla da, genç işsizliğin de çözümü için en önemli unsurlardır.

"Dünyanın gelişmiş ülkelerinde dahi işsizlikle baş etme konusunda en önemli güç girişimciliktir. Bizim kadar hızla gelişen bir ülkede bu daha da kritik." (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü (Kamera: Mehmet İlkay):

- Fina Enerji Başkanı ve Fiba Holding YK üyesi Murat Özyeğin ile röportaj