SÖYLEŞİ - Orakçıoğlu: Gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli

Robert Badendieck - Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Ağustos () - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komitesi Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticarette "bariyerlerin kalkması" gerektiğini söyledi ve "Her şeyden önce, gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli" dedi.

Aynı zamanda Damat-Tween ve D’S markalarının Kurucu CEO’su olan Orakçıoğlu, 'nın giyim sektöründeki mevcut durumu ve geleceğe yönelik görünümüne ilişkin sorularını yanıtladı.

Orakçıoğlu, giyim sektörünün mevcut durumu hakkında şunları söyledi:

"2019 yılında yaklaşık 30 tane yurt dışında mağaza açtık"

"Sektöre baktığımız zaman, ihracat tarafı var, iç piyasa tarafı var, üretim tarafı var. Hepsine bir genel değerlendirme yapmak zor. Fakat kendi içinde özellikle son zamanlarda yurt dışı perakende ve marka faaliyetlerinin artması sektör adına çok sevindirici. Aynı zamanda markalı ihracatımızın artması söz konusu oluyor. Bu konuda da liderlik yapan firmalardan birisiyiz, bizzat bunun içindeyiz. 2019 yılında yaklaşık 30 tane yurt dışında mağaza açtık. Yıl sonunda kadar da 10 tane daha açacağız farklı coğrafyalarda. Bu bizim için çok önemli, bunun temposu içerisindeyiz. Bütün ekibimizle bunun heyecanını yaşıyoruz ve 2020 yılında da hedefimize aynı doğrultuda devam edeceğiz."

"Biz Avrupa'ya gümrüksüz mal satamıyoruz, bir bariyerle karşılaşıyoruz"

Giyim sektöründeki mevcut engeller ve gelecekten beklentilerine değinen Orakçıoğlu şöyle devam etti:

"Her şeyden önce, gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli. Büyük bir haksızlık, eşitsizlik var çünkü burada. Özellikle Avrupa ülkeleri 3. Dünya ülkeleriyle anlaşma yaptığı zaman onlar oraya gümrüksüz mal satabiliyorlar. Bir Güney Afrika'ya, bir Meksika'ya ya da Güney Amerika ülkelerine; hatta şimdi Ukrayna'yla yaptılar. Biz Avrupa'ya gümrüksüz mal satamıyoruz, bir bariyerle karşılaşıyoruz. Daha da indirgersek, bir İtalyan markası bizden yüzde 30, yüzde 40 daha avantajlı konumda çünkü mal satabiliyor. Bu bariyerlerin mutlaka kalkması lazım, sadece bunu siyasete bırakmamalıyız aynı zaman da STK'lar olarak da biz buna çok aktif olarak bir lobi oluşturmalıyız. Avrupa Birliği bunu bize tamamen bir siyasi argüman olarak kullanıyor çünkü, bunun ortadan kalkması için hepimiz kenetlenip el birliğiyle bu bariyerleri aşmalıyız."

"Endüstri 4.0'dan 5.0'a geçmenin daha önemli olduğunu düşünüyoruz"

Giyim sektöründe, Endüstri 4.0’a entegrasyon ve dönüşüm sürecini değerlendiren Orakçıoğlu, giyim sektörünün inovatif ürünlerinin gelecekte karşımıza nasıl çıkabileceğine ilişkin bilgi verdi:

"Bunun perakende tarafı var, bunun üretim tarafı var, bunun dijital pazarlama tarafı var. Her firma bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. Fakat biz Endüstri 4.0'dan 5.0'a geçmenin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellike önümüzde ki dönemlerde dijital pazarlamanın ve e-ticaretin şu anda Dünya'da giderek oranların arttığını gözlemliyoruz. Hatta bunlarla ilgili çalışmaların içinde, özellikle teknolojileri üreten bir konuma gelmeliyiz. Artık belki önümüzdeki dönemlerde, mesela 5 yıl sonra, mağazaların çoğu ‘Showroom' olacak. İnsanlar da ihtiyaçlarını, alışverişlerini İnternet'ten yapacaklar. Bunların hepsine hazırlıklı olmalıyız. Belki Akıllı aynalarla insanların vücut ölçülerini ölçerek, ona uygun en uygun kıyafetleri bir şekilde sanal ortamda onların seçebileceği bir hale getirmemiz lazım. Bunların çalışmalarını yapan bir grubuz, aynı zamanda inovatif ürünler son derece önemli. İnovatif ürün dediğimiz zaman, hayata konfor katan, kolaylaştıran ürünler. Bizim bu konuda mesela bir ‘Travel’ takım serimiz var. Leke tutmayan ürünlerimiz var. Doğal klima özelliği taşıyan giysilerimiz var, yada çok soğuk havalarda termal özelliği olan giysilerimiz de var. Teknolojinin, inovatif ürünlerin günlük hayatımıza girdiği zaman da hayatımıza konfor katması gerekiyor."

Görüntü dökümü

-Süleyman Orakçıoğlu ile röportaj