SÖYLEŞİ / Liseliler tasarladıkları robotları yarıştırdı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mart () – Türkiye’de bu yıl ilk kez düzenlenen FIRST Robotics Competition’da (FRC) Türkiye’nin çeşitli liselerinden öğrenciler bir araya gelerek kendi tasarladıkları robotları yarıştırdı.

ABD’de 1989 yılında kurulmasının ardından FIRST tarafından 1992 yılından bu yana FRC adı altında robot yarışmaları düzenleniyor. Her sene ABD’de bölgesel olarak düzenlenen robot yarışmalarında lise öğrencileri mekanik, yazılım ve dizayn gibi robotların bütün tasarımını gerçekleştirerek yarışmalarda yer alıyor.

Bu yıl resmi olarak ilk kez Ülker Sports Arena’da düzenlenen FRC ile ilgili ’nın sorularını yanıtlayan Özel Darüşşafaka Lisesi öğrencilerinden 2014 mezunu ve yarışmada gönüllü olarak yer alan Hakan Balcan, yarışmayı şöyle tanımladı:

"Burada en prestijli ödül aslında robota verilmiyor"

"FIRST firmasının düzenlediği birçok yarışmadan biri olan FIRST Lego League (FLL) Ve FRC’de öğrenciler tasarladıkları robotlarla bölgesel yarışmalara katılıyorlar.

"Daha sonra bu yarışmada oluşturulan bağlar gitgide büyüyor çünkü katılan gençler hem bir şeyler üretebiliyor hem de oldukça eğleniyor. Fakat ortada hiçbir zaman çok rekabet yok çünkü FIRST bu amaçla yola çıkan bir kuruluş değil. Dağıtılan yaklaşık 20 tane ödül var çünkü amaç gençleri desteklemek.

"Burada en prestijli ödül aslında robota verilmiyor, asıl olarak kişinin robot teknolojileriyle ne kadar ilgili olduğu ve çevresinde ne kadar değişim sağladığına önem veriliyor.

"Gençler burada kendilerinden daha da büyük bir şeyin parçası oluyorlar. Mesela ben de robot kulübündeyken bu yarışmalarda yer aldım ve şimdi ise gönüllü olarak bu topluluğun bir parçası olmaya devam ediyorum.

"Bir robotun nasıl çalıştığını anlamak hayatla ilgili birçok kapı açtı benim için. Robotlarla ilgilenmek aslında hayatın daha da mekanik ve hızlı olabileceğini gösterdi. Bu nedenle takım çalışmasına daha açık ve sakinliğimi koruyabilen bir insan oldum."

"Bu topluluğun bir parçası olmak beni mutlu ediyor"

FRC’de gönüllü olarak yer alan ve Özel Darüşşafaka Lisesi 2014 mezunu Onur Çolakel ise yarışmalarda edindiği deneyimlerle ilgili, "Ben robot kulübüne Darüşşafaka’daki sekizinci yılımda başladım ve mezun olana kadar beş farklı yarışmaya katıldım" dedi ve ekledi:

"Robot kulübüne katıldığım zaman Türkiye’de henüz FRC yarışmaları düzenlenmiyordu bu yüzden her yıl ABD’deki yarışmalara katılıyorduk.

"Şimdi ise bu yarışmaları Türkiye’de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Daha önce üç kez Türkiye’de off-season yarışma düzenlemiştik fakat bu sene düzenlenen FRC 2018 Türkiye’nin ilk resmi robot yarışması oldu.

"Robot yarışmalarına katılmak ve kulüpte yer almak benim için her zaman harika bir deneyim oldu. Bu sayede hayatımda birçok tecrübe edindim. İnsanlarla daha iyi iletişim kurmayı, bir ekibi yönetmeyi, bir kriz anında olayı kontrol altına almak gibi çeşitli şeyler öğrendim.

"Yarışmalarda hala gönüllü olarak yer alıyorum; çünkü, bir gönül borcum olduğunu düşünüyorum ve ayrıca halen bu topluluğun bir parçası olmak beni mutlu ediyor."

"Robot kulübünde yer almanın robot üretmekten de öte bir şey"

Bu yılki yarışmada yer alan Özel Darüşşafaka Lisesi robot takımı Sultans of Turkey ekibinden Şevval Öztürk, robot kulübünde yer almanın robot üretmekten de öte bir şey olduğunu vurgularken, "Ben bu deneyimi çok eşsiz buluyorum; çünkü, öncelikle Darüşşafaka’da olmasaydım böyle bir yarışmaya katılma olanağım olmazdı. Biz kulüpte robottan da fazlasını yapıyoruz. Robot kulübü olmasaydı bu kadar fazla arkadaş edinemez ve bu konuda bu kadar bilgi edinemezdim. İleride kendi deneyimlerimi aktararak buradaki takımlara mentörlük yapmayı çok isterim" dedi.

"Yaşadıklarım ve öğrendiklerim ileriki hayatımda bana oldukça katkı sağlayacak"

Sultans of Turkey ekibinin mekanik bölümünde görev alan Sinem Keleş de bu yılki yarışmanın ilk deneyimi olduğunu söyledi ve "Burada yaşadıklarım ve öğrendiklerimin ileriki hayatımda bana oldukça katkı sağlayacağını düşünüyorum. Farklı fikirlere ve düşüncelere saygı duymak bence çok önemli ve FRC benim bunu deneyimleyebildiğim ilk yer" dedi. (Fotoğraflı)