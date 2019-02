SÖYLEŞİ - Kurumsal yatırımcılar kripto para partisine geç kaldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Şubat () – Birleşik Krallık Blockchain Birliği (British Blockchain Association) yönetim kurulu üyesi ve Gresham International kurucusu Cal Evans, kripto para birimleri yatırımı konusunda kurumsal yatırımcıların “partiye geç kaldığını” ve şu an yeni teknolojiyi “yakalamaya çalıştıklarını” söyledi.

Türkiye ve dünyadan binlerce kişinin katıldığı ve kripto para birimleri ve blockchain teknolojisinin ele alındığı Blockchain Ekonomi İstanbul Zirvesi’nde (Blockchain Summit Istanbul Summit) ’nın sorularını yanıtlayan Evans, JP Morgan’ın piyasaya sürdüğü JPM Coin’i yeni bir gelişme olarak değerlendirmediğini ve bankanın teknolojiye yetişme konusunda biraz geç kaldığını söyledi.

Evans, kripto para birimlerinin kurumsal adaptasyonu hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi:

“Kurumsal yatırım kapsamında, kurumsal yatırımcı, şirket ve kurumlar en başından beri kripto para birimlerinden uzak durmayı tercih etti. Şu an gördüğümüz durum, kurumsal yatırımcıların ticareti yapılabilir bir menkul kıymet, bir varlık sınıfı veya değiştirilebilir bir değer olarak gördükleri kripto para birimlerini ciddiye almasıdır. Aslında, daha yeni uyandılar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kurumsal yatırımın olduğu yere kurumsal paranın girmesidir bu işler bu noktada ciddileşiyor. ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) projelerini düşündüğünüzde, ICO, STO (Security Token Offerings – Menkul Kıymet Birimleri İlk Halka Arzı) nasıl adlandırırsanız, bu projelerin blockchain şirketlerinin sermaye oluşturma yönteminden başka bir şey olmadığını görebilirsiniz. Bu noktada birileri ‘İyi bir fikrim var, bu fikirle çok para kazanmak istiyorum ve bu parayı hızlı kazanmak istiyorum’ diyor ve ICOlar da kişilere tam olarak bunu sağlıyor.

“Bu noktada ilk kez gördüğümüz asıl gelişme, risk sermaye şirketi veya başka kurumsal şirketlerin partiye geç kalmış olmaları ve teknolojiyi yakalamaya çalışmalarıdır. Çoğu patent alındı ve piyasada birçok kripto para birimi işlem görüyor. Bu sebeple JP Morgan ‘Bakın biz JPM Coin’i piyasaya sürdük’ dediğinde herkes dönüp ‘Bu eski bir şey, kulübe hoş geldiniz’ dedi.

“Kurumsal yatırımcıların ne yaparlarsa yapsınlar kripto para ve blockchain teknolojisine geç kaldıkları ilginç bir dünyada yaşıyoruz. Kurumsal bakış açısından bakıldığında gelecekte bu şirketlerin teknolojiye yetişmeye çalışacağını göreceğiz. Bunu da her zamanki yöntemleriyle daha küçük şirketleri satın alarak yapacaklar. Burada ek olarak şunu da belirtmeliyim ki, STOların son dönemdeki popülerliğini de kurumsal yatırımın artmasıyla açıklayabiliriz çünkü STOlar kurumsal yatırımcılara kripto para birimlerini kontrol etme gücü veriyor.”

Kripto para madenciliğinde yenilenebilir enerji kullanımı



Kripto para birimleri madenciliğinin yol açtığı enerji tüketimi için yeni bir teknoloji oluşturulması konusunda ise Evans şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bitcoin 2009 yılında oluşturulduğunda mükemmel bir teknoloji değildi, çünkü mükemmel olmak iin yaratılmamıştı. Yavaş işlem süreleri ve karışık algoritmaların yanında yalnızca bir para birimi oluşturmak için çok fazla enerji harcanıyordu. Enerjinin kripto para madenciliğinde büyük bir sorun olduğunu biliyoruz ve bu sebeple bununla mücadele etmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yöneliyoruz. Litvanya yönetimi ile yaptığım bir proje kapsamında Litvanya’ya üç adet rüzgar santrali yerleştirdik ve buradan elde edilen enerjinin de kripto para madenciliğine yönlendirilmesini sağladık. Burada yaptığımız şey, yeni teknolojiyi kullanarak insanları yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmek oldu. Evet kripto para birimleri şu anki formunda birçok problem oluşturuyor fakat problemin oluştuğu yerde çözüm de oluşur.”