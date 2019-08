SÖYLEŞİ-Kripto paralar geleneksel bankacılığın birçok işlevini üstlenecek

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, kripto para birimlerinin para saklama ve transfer işlemleriyle geleneksel bankacılık sisteminin "birçok işlevini" üzerine alacağına dikkat çekti.'nın sorularını yanıtlayan Polat, Facebook’un kripto para projesi Libra’nın piyasaya sürülmesinin Whatsapp üzerinden para transferi gibi çeşitli hizmetler sunabileceğine işaret ederek, böylece kripto para birimlerinin, gelecekte alışveriş yapma biçimlerini şekillendireceğini vurguladı.Facebook’un, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’den farklı olarak Libra’nın değerini “dolar, altın, ABD tahvilleri” gibi değerlere sabitleyeceğini anımsattı.Facebook’un Libra’yla "bankacılık sisteminin büyük bir işlevini üzerine alacağını" öngördüğünü belirten Polat, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:"Facebook’un Libra’sının Bitcoin’e göre bir farkı var. Bitcoin bugüne kadar 10 yıllık süreçte sıfırdan başlayıp 19 bin dolara kadar çıkan performansı nedeniyle insanların genelde harcamaktan kaçındığı bir değiş tokuş, ödeme aracındansa adeta bir dijital altın gibi değer saklama ve değer biriktirme, her zaman her yere transfer edilebilen, geleneksel finans ve bankacılık sistemimin tamamen dışında, insanların birikimlerini tutabildikleri kripto güvenlikli bir sistemdi."Buna karşılık, Facebook şu anda bunu Bitcoin gibi son derece oynak değil, dolar, altın, ABD tahvilleri gibi birtakım değerler üzerine sabitleyerek, buradan Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger’da 2.7 milyar kişilik devasa bir sosyal medya platformu üzerinde kullanıma sunacak."Bu proje eğer hayata geçirilirse, Whatsapp üzerinden dünyanın herhangi bir yerine istediğiniz zaman para transferi yapabileceksiniz. Örneğin çocuğunuz yurtdışında okuyor veya abiniz siz Almanya’dan para gönderecek, bunların hepsi anında herhangi bir bankacılık sistemi ücretine tabi olmadan Libra para birimi üzerinden yapılacak."Ayrıca, Instagram, Whatsapp, Messenger ve Facebook’ta gördüğümüz reklamlara tıkladığınız zaman Amazon’daki gibi alışveriş yapabileceksiniz.""Facebook Libra’yla birlikte adeta bir dijital pazar yerine dönüşüyor""Aslında Facebook Libra’yla birlikte bir sosyal medya platformundan devasa bir dijital pazar yerine, hatta kripto pazar yerine dönüşüyor. Facebook bunları sınır ötesi yapmaya başladığı andan itibaren Libra cüzdanlarıyla birlikte para saklama ve transfer işlemlerini de başlattığı zaman bundan en çok zarar görecek olan bankacılık sistemi olacak."Dolayısıyla Facebook Libra’yla bankacılık sisteminin büyük bir işlevini üzerine alacak."Şu anda başta ABD olmak üzere Avrupa’da çıkan siyasi ve ticari seslerin büyük çoğunluğu bankacılık sisteminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu işe biraz da bankacılık sisteminin dönüşümü çerçevesinde bakmak lazım."Bunun ötesinde sınır ötesi ilişkilere baktığınız zaman artık dolardan liraya veya euroya herhangi bir dönüşüm olmadan, 2.7 milyar insanın alışverişlerini Libra’yla yapmaya başladığı bir düzende, devletin para birimleri zayıflamaya başlayacak."Enflasyon ve senyoraj dediğimiz devletin birtakım vergi toplama gelirlerinin de tekrar gözden geçirilmesi gerekecek; bu da, aslında kamu finansı kesimini oldukça ürküten bir şey."Facebook buna başladı, ki Facebook’un başlaması bile insanları bu kadar ürküttü, bir de arkadan gelecek olan Google, Amazon, Microsoft, Apple, Huawei, Alibaba gibi büyük şirketlerin bu işe dahil olmalarıyla yeni bir oyun gelebilir ve bu yeni oyunda da sadece finans oyuncuları değil, teknoloji oyuncuları da yer alabilir." (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

İsmail Hakkı Polat’ın kripto para değerlendirmesi