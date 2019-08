SÖYLEŞİ - Koineks / Özer: Merkez bankaları kripto paraları mecburen kabul etti

İstanbul merkezli dijital para alım satım platformu Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer, dünya çapında merkez bankalarının önceleri önemsemedikleri kripto paraları mecburen kabul etmek zorunda kaldığını söyledi.

Özer, "Özellikle Facebook’un kendi küresel kripto para projesi Libra ile ortaya çıkması merkez bankalarının bu teknolojiyi kendi kullanımları için benimsemesini hızlandırdı" dedi.

Facebook gibi bir özel kuruluşun "yeni bir küresel rezerv kripto para" oluşturmaya kalkışmasının ABD'de tepki ile karşılandığını hatırlatan Özer, gelişmeler karşısında özellikle Çin Merkez Bankası'nın kendi kripto para projesini hızlandırdığını vurguladı.

Özer, dünyada büyüklük bakımından ikinci sırada yer alan Çin İmar Bankası'nda 2012 yılına kadar küresel finansal stratejiler departmanını yöneten Paul Schulte’nin Forbes dergisine Çin Merkez Bankası’nın kendi kripto parasını birkaç ay içinde kullanıma sokacağını açıkladığına işaret ettti ve ekledi:

"Schulte’ye göre Çin Merkez Bankası başlangıçta kendi kripto parasını yedi büyük kuruluşa verecek ve böylece piyasaya yayılmasını sağlayacak.

"Bu kuruluşlar arasında dünyanın en büyük bankası ICBC (Çin Sanayi ve Ticaret Bankası), Çin İmar Bankası, Bank of China ve Çin Ziraat Bankası’nın yanı sıra Çinli teknoloji devleri Alibaba, Tencent ve Union Pay yer alıyor.

"Bu, Facebook’un Libra için düşündüğü stratejinin aynısı. Facebook da Libra’yı Mastercard, Vodafone ve Uber gibi küresel devler üzerinden yaymayı planlıyordu.

"Çin yine batı merkezli yeni bir rezerv para tarafından etki altında kalmak istemediği için ve kripto paraları durduramayacağını da gördüğünden kendi projesini bir an evvel devreye sokmak istiyor.

"Böylece Çin, bir merkez bankası tarafından desteklenen kripto para konusunda lider konuma geçecek."

Libranın, en büyük kripto para Bitcoin’in ön plana çıkardığı değer saklama fonksiyonunu değil ödemeler piyasasını hedef aldığını belirten Koineks CEO’su Özer, Çin Merkez Bankası gibi diğer küresel merkez bankalarının da Libra ile alarma geçtiğini ve bu alanı hedeflediğini anlattı ve ekledi:

"Son olarak İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Jakson Hole toplantılarında dolar yerine büyük merkez bankaları tarafından desteklenecek yeni bir kripto paranın küresel rezerv para olmasını teklif ederek finans dünyasını şaşırttı.

"Merkez bankacıları kendileri bir adım atmazsa, özellikle küresel ödemeler piyasasının özel sektörün kripto paraları tarafından hakimiyet altına alınacağını gördü.

"Bu nedenle mecburen kripto paraları kabul edip kendi projelerini geliştirmek hatta bir an önce devreye koymak zorunda kalıyorlar."

Birleşik Krallık gibi dünya finans piyasalarında kilit öneme sahip bir ülkenin merkez bankası başkanının dolar yerine bir kripto parakullanmayı önermesinin, bu teknolojinin artık rüştünü ispat ettiğini gösterdiğini vurgulayan Özer, Türkiye dahil diğer dünya merkez bankalarının da kripto paralar üzerinde yeni çalışmalar yapmasını beklediklerini söyledi ve bu tür çalışmaların dünya genelinde kripto para kullanımını artıracağını vurguladı. (Fotoğraflı)