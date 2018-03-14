SÖYLEŞİ - Insider CEO: Türkiye’den çıkan ilk 1 milyar dolarlık teknoloji girişimi olmayı hedefliyoruz

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mart () – Dünyanın en büyük girişim sermaye fonu Sequoia Capital’dan 11 milyon dolar yatırım alan Insider’ın yeni Büyüme Yönetim Platformu lansmanında konuşan kurucu ortak ve CEO Hande Çilingir Türk startup’ları açısından bu büyük başarı için “sadece başlangıç” dedi ve Türkiye’den çıkan ilk 1 milyar dolarlık teknoloji girişimi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Insider’ın yeni platformunun tanıdıldığı ve Sequoia Capital yatırımının basına duyurulduğu gecede ’nın sorularını yanıtlayan Hande Çilingir şunları söyledi:

“Insider şu anda yılda yaklaşık yüzde 190 büyüyor. Çok farklı dikeylerden müşterilerimiz var. İlk hedefimiz Türkiye’den çıkmış ve globale gidebilmiş bir ürün şirketi çıkartmaktı ve bu hedefimize ulaştık. Bu etkinlikten sonra tüm ülkelerimizde sıra sıra lansman yapacağız.

“İkinci hedefimiz de Türkiye’den çıkmış 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan bir teknoloji şirketi yaratmış olmak. Henüz bu da gerçekleşmedi ama hedef bu. Exit veya halka arz da olabilir ama Biz de başlangıç olmasını umuyoruz. Insider gençlere örnek olmalı. Hedeflerden ziyade şu anda kısa vadeli hedefimiz 1 milyar dolarlık teknoloji şirketi çıkartmak.

“Dünyanın en büyük girişim yatırım sermayesi Türkiye’ye yatırım yaptı. Bunun daha fazla girişimciye yatırım yapması için bir başlangıç olmasını umut ediyoruz.

“Türkiye girişimci ekosistemi her geçen gün daha da iyiye gidiyor ve bence çok umut verici bir konumda. Türkiye’de çok ciddi potansiyele sahip girişimlerimiz var. Ciddi şekilde yüksek potansiyele sahip mühendislerimiz var. Zaten bu iş aslında insan işi. Bu kadar yetkin insan kaynağı varken biz Türkiye’ye sermaye de getiririz, başka kaynakları da getiririz. Ben gayet umut verici buluyorum.

“Insider’ın aldığı yatırım ve ekosistemin gelişmesi Türkiye’nin teknoloji ihraç eden bir ekonomi olma hedefi açısından da çok önemli. Bir CEO’nun da dediği gibi ‘Gelecekte her şirket bir yazılım şirketine dönüşecek’. Bizim için yapay zeka, makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanmak çok önemli. Hatta böyle şirketler çıkartarak ekosisteme ve ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz. Bu vizyona sahip Türk şirketlerin sayısı da artıyor.

“Insider’in Growth Management Platform’u internetten satış yapan veya içerik sunan şirketler (Online Business da diyoruz biz) için bugün en büyük sorun bir kullanıcıyı edinme maliyeti – yani customer acquisition cost. Oracle ve Adobe gibi çok büyük yazılım şirketlerinin çözümleriyle ve kullanıcının siteye geliş haritasını çıkaran çözümleri birleştirerek yeni müşteri edinme maliyeti düşüyor. (Fotoğraflı)



Görüntü dökümü (Kamera - Mehmet İlkay):

- Hande Çilingir röportaj