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SÖYLEŞİ - Gelişimi önce gençlerin istemesi lazım

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Mart () – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkan Yardımcısı Zehra Güngör, girişimci gençlerin kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak “Gelişimi önce gençlerin kendilerinin...

SÖYLEŞİ - Gelişimi önce gençlerin istemesi lazım

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Mart () – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkan Yardımcısı Zehra Güngör, girişimci gençlerin kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak “Gelişimi önce gençlerin kendilerinin istemesi lazım” dedi.
Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı ve KAGİDER’in İstanbul Birleşik Krallık Konsolosluğu’nda düzenlediği “Kadın Girişimcilerin İlham Veren Hikayeleri” konferansında ’nın sorularını yanıtlayan Dr. Güngör, genç kadın girişimcilere gelişime açık olma çağrısı yaptı. Güngör, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Üniversitelerde de eğitime giden biri olarak şunu söyleyebilirim ki üniversite eğitimi tek başına yeterli değil. Siz üniversite eğitimin bitirdikten sonra da kendi kendiniz geliştirmek zorundasınız. Gelişimi önce gençlerin kendilerinin istemesi lazım. Bu gelişimi sağlayan bir yer görüyorsanız peşinden koşmalısınız. Burada önemli olan gençlerin araması ve arayış içine olmalarıdır.
“KAGİDER her zaman gençlere açık ve bu projelerle gençlere yol ve yön gösteren bir kurumdur. Biz gençlere ve geleceğin genç girişimcilerine çok önem veriyoruz ve bununla ilgili de faaliyetler yaptığımız çeşitli platformlar var. Ayrıca, ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ ismiyle yıllardır süren çalışmalarımız var. Gelecek vaat eden birçok gencin burada mentorluğunu yapıp, onları kampa alıyor ve çeşitli eğitimler vererek geleceğe yetiştiriyoruz ve yavaş yavaş da bu girişimcileri iyi yerlerde görüyoruz. Bu girişimcilerimiz ‘Geleceğin Kadın Liderleri’nde eğitilmiştik’ diye bize geri dönüş yapıyorlar ve bu çok özel bir şey. KAGİDER gençlere inanan bir topluluk.”

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