SÖYLEŞİ - Fatih Çiftçi: ABD çelik vergisi uygulamasından Türkiye etkilenmeyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mart () – Gümrük ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Fatih Çiftçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği vergi uygulamasının Türkiye ekonomisini etkilemeyeceğini söyledi.

'nın, Türkiye’nin Şubat'ta aylık çelik ihracatının 1.1 milyar dolar düzeyine yükselmesinin ardından Trump’ın yeni vergi uygulamalarının Türkiye’nin çelik ihracatı üzerindeki etkisiyle ilgili sorularını yanıtlayan Çiftçi, "Bu vergi sisteminin uygulamasını görmemiz gerekiyor" dedi ve ekledi:

"Gerçek hayatta uygulamasını gördükten sonra etkileri ortaya çıkacaktır.

"Türkiye ABD’nin çelik ihracatında önemli yer tutan bir ülkedir.

"Vergi uygulamasının etkileri gün yüzüne çıktıktan sonra Bakanlık da bu yönde bir önlem alacaktır.

"Ben açıkçası bu vergi açıklamasının çelik ihracatını çok da etkileyeceğini düşünmüyorum.

"Çünkü Türkiye bu anlamda güçlü bir konumdadır fakat gerektiği takdirde de ileriye dönük bir çalışma yapılacaktır."

Çiftçi, Trump’ın açıklamaları ışığında küresel piyasalar gündemindeki "olası ticaret savaşlarında" Türkiye’nin konumuna ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Trump ABD Başkanı seçildikten sonra ABD iç ekonomisini ön plana çıkaran bir politika izledi.

"Fakat Türkiye ekonomisi de ülkede yaşanan birçok sürece karşın çok dinamik ve dirençli bir ekonomiye sahip.

"Gezi, 15 Temmuz darbe girişimi operasyonları gibi Türkiye’de birçok süreç yaşandı ve Türkiye ekonomisi bu süreçlerin hepsinden dimdik çıkmayı başardı.

"Tabi ki küresel bağlamda Türkiye ekonomisi yine her türlü süreçten dimdik çıkabilecek kadar güçlüdür.

"Türkiye bu süreçte büyümeye emin adımlarla devam edecektir." (Fotoğraflı)