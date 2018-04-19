SÖYLEŞİ: Doğrudan FinTech’lere yatırım yapacağımız döneme giriyoruz

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Nisan () – Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, humanoid robot Sofia’nın Yapı Kredi’nin yeni reklam yüzü olacağını açıkladığı etkinlikte Yapı Kredi’nin yılda 3.8 milyon talimatı yapay zeka ile işlediklerini, Yapı Kredi’nin henüz bir Risk Sermayesi şirketi olmadığını fakat bu yıl FinTech’lere doğrudan yatırım yapacakları bir döneme girdiklerini söyledi.

Robot Sofia’nın Türkiye’ye seslendiği etkinlik sırasında ’nın sorularını yanıtlayan Doğan Yapı Kredi’nin yakın gelecekte finans teknolojilerine yönelik yatırımları olacağını ve bir Risk Sermayesi şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kod Yapı Kredi ile açık inovasyon sağlıyoruz. Bir kuluçka programı. Hekatonlarla gittiğimiz bir yapımız da var.

“Corporate Venture Capital şirketimiz yok ama bu alanda biraz daha agresif olmaya başlayacağız. Özellikle FinTech’lere doğrudan yatırım yapacağımız bir döneme giriyoruz bu yıl.

“Belirlediğimiz alanlar ve görüştüğümüz şirketler var. Türkiye’de 22 şirketle sekiz alanda görüşüyoruz. Bazılarıyla zaten işbirliği yapıyoruz. Ama onlarla işi biraz daha büyütmek planımız.

“Biraz daha geniş bir perspektiften bakmak istedik ve fikri olan herkesin söyleyebilmesini istedik. Bunu sadece müşterilerimiz veya banka dışı için değil, banka içinde de ‘kurum içi girişimcilik’ çalışması başlattık. Buradan da iyi fikirler çıkarsa Spinn-Off yapıp bu arkadaşlarımıza yatırım yapmak istiyoruz.

“Görünen o ki, Avrupa’da çok büyük bir değişiklik yok bankacılık sektöründe. Çünkü çok regüle bir dünya. Ancak sürprizler de olabilir.

“Robotlar genelde insanlara hizmet etmek için kodlanmış. Eğer bir iş yeknesak ise çok rahat bir şekilde makine öğrenme ile programlanabilir.

“Tıpkı bir Fintech gibi, otomatik olarak tek tuşla iptal etmeyi sağlayan bir çözüm geliştirdik. Müşteri davranışlarını değiştiren inovasyonlarımız oldu. Biyometri, mobil, siber güvenlik, giyilebilir teknolojiler gibi uygulamaları design thinking metodolojisiyle kullanılır hale getirdik.

“Çok farklı bir alana gidiyoruz. Önümüzdeki dönemde odaklanacağımız üç alan belirledik: Blockchain, yapay zeka ve open banking.

“2019’dan itibaren PSD2’nin devreye girmesiyle bankacılık değişecek, daha demokratik bir bankacılık olacak.

“Blockchain konusu odaklanacağımız konuların başında geliyor. Bir ödeme, kimlik doğrulama ve fatura var ise, blockchain doğrudan adresleyebilir.

“Tapu, e-kimlik, ticaret, tedarikçi finansmanı blockchain’in değişime neden olacağı ilk alanlar.

“Hem kendimiz hem fintechlerle yeni blockchain uygulamaları geliştireceğiz.

“Yapay zeka 50’lere kadar gidiyor tarihi ama, işlem gücündeki artış ve verilerle çok daha farklı alanlarda kullanılabilir hale geldi. Chat bot’lar bildiğiniz gibi Facebook ve diğer platformlarda etkileşim halindeki ilk yapay zeka çözümler olarak biliyoruz. Ancak farklı alt başlıklarını kullandığımız çok önemli işlerimiz var.

Yılda 3.8 milyon talimatı yapay zeka ile işliyoruz

“Müşterilerin gönderdiği yazılı talimatları (yılda 3.8 milyon kez el yazısı veya faksla) alıp, işleyip, müşterinin el yazısını ve imzasını tanıyarak sisteme işleyebilen bir yapay zeka uygulaması kullanıyoruz.

“Yüzde 70 oranında hız kazandık. Dijitalleşmede de yüzde 60 düzeyine ulaştık. Bu edinimler kalite, hız ve fiyat avantajı getiriyor.

“Özellikle makine öğrenmesi ve doğal işleme ile finansal bilgileri işleyerek, şirketlerin bilançolarını, çeklerini, varlıklarını, finansal verilerini analiz ederek kredi değerlendirme süreçlerini hızlandırmak için bir yapay zeka uygulama geliştiriyoruz. Bu yıl sonuna tamamlamış olacağız. Buna benzer ona yakın çalışmamız var.

“Hem kredi tahsis, hem fiyatlamai hem de fraud alanında yapay zekayı çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Başta ‘fraud’ geliyor. Hangi işlemin müşteri tarafından yapılmış olmama ihtimalini hesaplayan bir mekanizmamız var ve işlemi durduruyor.

“Portföy yönetimine yapay zeka / robo-danışman ile yön veriyoruz.

“2017’de sadece dijital alanda 30‘un üzerinde ödüle layık görüldük. Bu başarılarımızın ardında, şu an için bankacılığın odak noktası olan çoklu kanal stratejisinin ötesine geçen bir ekosistem tasarlamamız yatıyor.

“Mobil başta olmak üzere dijital kanallara her sene daha fazla yatırım yapıyoruz. Ar-Ge ve altyapı yatırımlarımızla da bu dönüşümü destekliyoruz.

“Mobili ‘Bankanın Uzaktan Kumandası’ olarak konumlandırdık.

“Müşterimizi merkeze alan, kullanıcı dostu inovatif yaklaşımlarımız sayesinde 2017 yılında dijital kanallarımızı kullanan müşteri sayısını yüzde 32, mobil bankacılık müşterisini ise yüzde 51 oranında artırdık.

“Son 3 yılda mobil müşteri sayımız 5 kat, mobilden yapılan işlem sayımız ise 10 kat arttı.

“Nakit dışı işlemlerde dijital kanallarımızın payı ise yüzde 96’ya ulaştı.

“Göz-ID özelliğimiz kullanılarak Yapı Kredi Mobil’e yaklaşık 8 milyon giriş yapıldı.

“ATM’ye dokunmadan QR kod ile ayda 1,5 milyona yakın işlem gerçekleştiriliyor.

“Aldığımız iddialı ödüllerin yanı sıra, bu rakamsal sonuçlar da aslında ne kadar doğru ve ileri bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi olarak yeni ürünler ve hizmetlerle müşterilerimizin hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz."