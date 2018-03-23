SÖYLEŞİ - Atlantik Konseyi / Åslund: Trump küresel ekonomiye ve dünya siyasetine en büyük şok

Hilal Sarı / Bursa, 23 Mart () – İsveçli ekonomist ve Atlantik Konseyi kıdemli analisti Anders Åslund, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ekonomi ve dünya siyaseti için en büyük şok olduğunu söyledi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ’nın sorularını yanıtlayan Åslund Atlantik Konseyi’nin yayınladığı güncel bir raporda en önemli bulgunun küresel siyasette, ABD siyasetinde ve süper güç dengelerinde en büyük riskin Çin, Rusya ve ABD arasındaki ihtilaflardan kaynaklandığını söyledi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Baktığımızda ise tüm bu riskli adımların Trump tarafından atıldığını görüyoruz. Şu anda küresel ekonomiye ve dünya siyasetine en büyük şok Trump’ın başlattığı bu ticaret savaşıdır.

"Trump ticari dengelerin yeniden yazılması gerektiğine inanıyor. ABD’nin para birimi dolar dünyadaki en büyük rezerv para. Dolayısıyla dış açığınız olması normal.

"Ancak, ABD’nin dış açığı makul seviyelerde değil. Cari açığı da çok yüksek. Ve Trump bugün imalattan ve üretimden, ABD’de yaratmak istediği istihdamdan başka bir şeyi umursamıyor.

"Trump’ın tüm politikaları 1930’lardan kalma fikirler. Büyük Kriz gibi bir dönem olacağını düşünmüyorum; ancak, gerçekten Trump’ın fikirleri 1930’lara ait.

"Tüm çok uluslu kurumlara karşı. Bunun en kötü etkileri de ticaret alanında. Dün Çin’e 50 milyar dolar tutarında gümrük vergisi getirmesi bunun son örneği.

"Çin ABD’nin tedbirlerine dayanabilecek güçte, Rusya’ya da bir şey olmaz"

"Çin’in buna karşı çok sert bir missilleme yapacağını düşünmüyorum; çünkü, Çin’in ABD’ye karşı ticaret fazlası muazzam boyutta.

"ABD’nin bu tedbirlerine karşı dayanabilir. Avrupa ise aksine, misilleme tedbirler alacaktır.

"ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Raymond McMaster’ın yerine atadığı Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi John Bolton Washington’daki en güçlü şahin isimlerden biri.

"İnsanlarla konuşmak yerine bomba atmayı tercih eden bir isim.

"Rusya’ya bu ticaret savaşında bir şey olmaz. Rusya çok büyük bir cari hesap. En büyük petrol üreticisi. O yüzden bu ticaret savaşından çok etkilenmeyecek." (Fotoğraflı)