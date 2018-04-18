ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

SÖYLEŞİ - Alternatif Bank / Şenol: Erken seçim kararı liraya bir süre daha pozitif yansır

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Nisan () - Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol, erken seçim kararının orta vadeli siyasi belirsizlikleri yok etmesi nedeniyle liraya pozitif yansıdığını ve dolar/lira kurunda 4.05 düzeylerini çok rahat test edilebileceğini...

SÖYLEŞİ - Alternatif Bank / Şenol: Erken seçim kararı liraya bir süre daha pozitif yansır

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Nisan () - Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol, erken seçim kararının orta vadeli siyasi belirsizlikleri yok etmesi nedeniyle liraya pozitif yansıdığını ve dolar/lira kurunda 4.05 düzeylerini çok rahat test edilebileceğini söyledi. Erken seçim kararı öncesi 4.10 lirada olan dolar 4.05 - 4.06 lira aralığına, 5.07 lirada olan euro da 5.02 - 5.03 lira aralığına çekildi.
’ya konuşan Alternatif Bank Başekonomisti Şenol, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018’de erken seçimin gerçekleşeceğini açıklamasının ardından piyasaların nasıl tepki verdiğine dair şu açıklamaları yaptı: 
“Erken seçim en azından orta vadeli siyasi belirsizlik azaldığından liraya pozitif yansıyor.
“Bu bir süre daha devam eder. İyimserliğin bir süre daha devam edeceğini öngörüyorum. Dolar/lira’da nereye kadar geriler tam öngörmek mümkün değil ama 4.05 düzeyini rahat bir şekilde test edebileceğini düşünüyorum.
"Bir takım bütçe harcamalarının erken bitmesi istikrar açısından olumlu.
“Devasa ekstra harcama yapılacağını düşünmüyorum. Ekonomide son bir aydır normalleşmeye başladı. Hafif bir hareket olur ama ekonomiyi aşırı ısıtacak bir hamle olacağını düşünmüyorum.
“Merkez Bankası’nın üzerindeki baskı azalacak. Piyasa 100 puanlık bir artışı fiyatlamış gibi görünüyordu. Bu yıl içinde ‘ilk ay ve sonraki aylarda 50-60, yılın geri kalanında yine bir 50 puan daha’ beklentisi vardı. Şimdi tüm göstergeler aşağı yönlü olduğundan bu beklenti de bir nebze aşağı çekilecektir.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314