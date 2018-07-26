SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Temmuz () - Air France KLM Doğu Akdeniz Bölgesi Genel Müdürü Jérome Salemi Air France (Joon) ve KLM doluluk oranlarının özellikle İstanbul’dan gidiş gelişlerde oldukça yüksek olduğunu ve iki havayolu şirketi için ortalama yüzde 84’ün üzerine çıktığını söyledi.

Nisan ayından bu yana Air France Grubu markası olan Joon Havayolları ile İstanbul-Paris hattında sunmakta oldukları yenilikçi ürünle ilgili olarak müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Air France KLM Doğu Akdeniz Bölgesi Genel Müdürü Salemi ’ya yaptığı açıklamalarda Türkiye pazarının Air France-KLM Grubu için önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi:

“Air France-KLM Grubu, Türkiye pazarındaki varlığını açık bir şekilde sürdürüyor ve daha da büyümek istiyor. Pazarın yapısına benzer olarak, bizim stratejimiz de rekabetçi ve yenilikçi bir eksende ilerliyor.

“Joon, bu anlamdaki ilk adımımız. En yeni havayolu şirketimizin Paris-İstanbul rotasında uçuyor olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum, zira pazarın yapısına çok iyi uyum sağlayacağına inanıyorum. İstanbul, uçuşları Joon tarafından işletilen Roma, Barselona, Lizbon, Berlin ve Oslo ile birlikte orta-mesafe uçuş ağımızdaki en büyük şehirler arasında yer alıyor. Bu da Türkiye pazarının Air France-KLM Grubu için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

“Stratejimizin ikinci ayağını ise Atlas Global ile geliştirmekte olduğumuz, bize İstanbul’dan ana aktarma noktalarımız olan Amsterdam ve Paris’e ortak uçuşlara sahip olma imkanı sağlayacak olan ortaklığımız oluşturuyor.

“Paris ve Amsterdam’daki kısa bağlantılarla Avrupa ve uzun mesafede daha geniş kapsamlı varis noktası seçeneklerine sahip olmak yolcularımız için de çok faydalı olacaktır. KLM ve Pegasus ile olan iş birliğimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

“Size somut bir örnek vereyim. Mesela Los Angeles’a gitmek çok kolay. Joon ile bu yeni seyahat deneyimini test etmek için İstanbul’dan Paris’e uçuş, Paris - Charles de Gaulle’den Air France’ın görkemli Airbus 380 uçağıyla Los Angeles’a geçiş, sonrasında ise KLM’nin yeni kabini ile Amsterdam Schiphol üzerinden geri dönüş ve Atlas Global ile İstanbul’a iniş.

“Air France (Joon) ve KLM doluluk oranları özellikle İstanbul’dan gidiş ve gelişlerde oldukça yüksek; yılın başından bu yana her iki havayolu şirketi için ortalama yüzde 84’ün üzerinde genel bir yüzdeye ulaşıldı.

“Bu oran, yüksek sezon diye tabir ettiğimiz yaz aylarında daha da artacaktır. Bu durumu güzel bir gelişme olarak değerlendiriyorum.

“Üstelik Atlas Global ile Air France ve KLM arasında; Pegasus ile de KLM arasında olan ortak uçuş anlaşmalarımız bulunuyor. Bu anlaşmalar, Paris-Charles de Gaulle ile Amsterdam-Schiphol’deki merkez aktarma noktalarımızla çok daha fazla sayıda bağlantı çözümü sunmamızı sağlıyor.

“Ayrıca müşteri memnuniyeti açısından da gayet mutluyuz ve geleceğe güvenle bakıyoruz.

“Elimizde Türkiye’ye gelen Fransız turist sayısı ile ilgili güncel rakamlar bulunmuyor. Fakat Air France-KLM Grubu için Fransa; onu takip eden Amerika ile birlikte en çok yolcunun geldiği pazarların başında geliyor.

“Air France ile Paris Charles de Gaulle ve KLM ile Amsterdam Schiphol merkez havalimanlarında aktarma yapan önemli sayıda müşterimiz bulunuyor.

Türk müşterilerin yüzde 50’den fazlası aktarmalı uçuş kullanıyor

“Türk müşterilerimizin yüzde 50’den fazlası, 116 ülkede bulunan 314 farklı varış noktasından herhangi birine yapacakları iş veya tatil amaçlı seyahatlerinde aktarma kullanıyor. İş amaçlı seyahat eden müşteri kitlesi Türkiye’deki ciromuzun yüzde 20’sinden fazlasını temsil ediyor.

“Air France-KLM grubu 2018 yılında (olağanüstü durumlar harici) global seviyede yüzde 5 oranında sürdürülebilir bir büyüme hedeflemektedir. Bu yaz 78 yeni rota açacağız; düşük maliyetli havayolu şirketimiz Transavia ise yüzde 25’lik bir büyüme oranı yakalamış durumda, yeni uçaklar (B787 Dreamliner ve Embraer 190) almaktayız.

“Tüm bu gelişmelerle şu anda iyi bir ivme yakaladığımızı söyleyebilirim. Türkiye’deki kapasite adaptasyonunun yanı sıra Atlas Global ve Pegasus ile ortaklıklarımızı daha da geliştirdik. Bunların ötesinde, İstanbul-Paris hattında yenilikçi havayolu şirketimiz Joon’u hizmete sunduk.

Joon uçuşlarında YouJoon uygulaması ile ücretsiz streaming imkanı var

“Uçaklardaki yepyeni atmosferi, YouJoon uygulaması ile ücretsiz streaming imkanı, dahası gurme ve bio menüleri ile çığır açan ve seyahat deneyimini zenginleştiren Joon, yenilikler bakımından gerçek anlamda bir laboratuvar.

“Air France-KLM Grubu, 2017’de kilometre başına ciro bakımından, yüzde 42 oranına varan işletme geliri ile en önde gelen Avrupa havayolu olmuştur.

“JOON, 1 Aralık itibarıyla uçuşlarını gerçekleştirdiği hatlarda karlılık seviyesini arttırmayı sağlayacak rekabetçi bir modelle faaliyete geçti. Karlılık anlamındaki bu ilerleme 2018’de çok daha önemli bir seviyeye ulaşacaktır. Şimdilik müşteri geri dönüşlerinin çok olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Müşterilerimiz, Air France ‘tecrübesinden’ ödün vermeden sunduğumuz yenilikleri beğeniyle karşılıyorlar.

“Joon, yeni ve yenilikçi bir seyahat deneyimi olup Air France ekosisteminin bir parçasıdır.

“Daha açık ifade etmem gerekirse, Joon’un; yeni müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla ayrıcalıklı hizmet sunma konusunu test etme ve öğrenme bakımından grubumuz için gerçek bir laboratuvar olduğunu ekleyebilirim. Müşterilerimize sunduğumuz yeni seyahat deneyimi ile rekabette fark yaratmak istiyoruz.

“Air France ekosisteminden bahsederken, Joon’un tam anlamıyla Air France’ın bir parçası olmasından bahsediyorum. Pilotların yani sıra, güvenlik ve emniyet protokolleri Air France ile aynı olup, yine uçakların bakımı Air France Industries tarafından gerçekleştiriliyor. Havalimanı hizmetleri Air France tarafından verilmeye devam edecek, bunun yanı sıra Joon’un pazarlama şekli de (AF rezervasyon kodu, Air France tarifeleri, internet veya herhangi bir seyahat acentesi üzerinden satılabilir olmasi, Flying Blue Mil Puanı toplama imkânı vs) Air France ile tamamen aynı.

“Özetlemek gerekirse, Joon ile birlikte, tamamen Air France-KLM dünyasına entegre olmuş, kendi kimliği olan ve yeni avantajlar/ faydalar sunan yeni bir havayolu şirketi kategorisi yaratıyoruz. Bu durum hem müşterilerimiz hem de çalışanlarımız için oldukça heyecan verici.” (Fotoğraflı)