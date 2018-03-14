SÖYLEŞİ - 4129Grey / Alemşah Öztürk: Start-up ekosistemimizde yetenek ve fikir var ama daha çok yatırım alması lazım

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mart () - Dünyanın en büyük girişim sermaye fonu Sequoia Capital’dan 11 milyon dolar yatırım alan Insider’ın yeni Büyüme Yönetim Platformu lansmanında konuşan 4129Grey CEO & CCO’su Alemşah Öztürk Türk girişimci pazarında yeterince yetenek ve fikir olduğunu fakat daha çok yatırım alması gerektiğini söyledi.

Insider’ın yeni platformunun tanıdıldığı ve Sequoia Capital yatırımının basına duyurulduğu gecede ’nın sorularını yanıtlayan Alemşah Öztürk şunları söyledi:

"Son 10 yılda girişim ekosistemimizdeki gelişmelere baktığımızda, özellikle son iki üç yılda Türkiye zor bir dönem atlattı; buna rağmen start-up’ların çıkışında çok büyük bir düşüş görmüyorum, bu iyi bir haber. İnsanlar vazgeçmiyorlar ve yeni fikirlerle saldırmaya devam ediyorlar. Bu bence pazardaki heyecanı ve arzuyu gösteriyor.

"Tabii ki hala exit veya büyük yatırımlar konusunda önemimiz çok az. O yüzden Sequoia’nın Insider’a yatırım yaptığı bugünün ayrı bir önemi var. Türkiye’de Yemeksepeti ve gittigidiyor veya Pozitron gibi girişimlere birçok yatırım oldu. Ama Insider’ın aldığı yatırım yazılım kategorisinde Türkiye’deki önemli yatırımlardan bir tanesi.

"Sequoia globalde çok önemli oyunculardan bir tanesi. Asya Pasifik tarafındaki ayağının böyle bir yatırım yapmış olması ve Insider’ın global bir oyuncu yapmaya doğru bir karar almış ve bu konuda bir adım atmış olması çok büyük bir başarı. Beş yıl içerisinde böyle bir noktaya gelmiş olması bence çok büyük bir başarı.

"Globalde de Türkiye’den hala bir teknoloji şirketi çıkabileceğini, bu topraklarda bu tarz kaliteli fikirlerin kaliteli ekiplerin olduğunun iyi bir göstergesi olacak. O yüzden Insider’ın aldığı bu yatırımın ekosisteme yüzde 100 olumlu bir katkısı olacak.

"Türkiye’nin yüksek teknoloji ihraç eden bir ekonomi olma hedefi doğrultusunda da çok önemli bir yatırım. Geliştirdikleri teknoloji, bu teknolojiye yaptıkları yatırımlar yüksek teknolji konusunda iyi bir örnek. Bu anlamda bence Türkiye’de girişimci ekosisteminde yetenek, fikir var. Daha çok yatırım alması ve daha çok görünürlük kazanması lazım. Bu tarz projeler bence biraz toplam etkiyi de artıracak.

"Türkiye’de Nesnelerin İnterneti konusunda, sanal gerçeklik ve yapay zeka konusunda, blockchain konusunda birçok başarılı ekibin çalıştığını biliyorum. Eminim çok güzel şeyler çıkacak." (Fotoğraflı)



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- 4129Grey CEO'su Alemşah Öztürk ile röportaj