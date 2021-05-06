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Sovos, Türkiye Ülke Müdürlüğüne Elçim Sirek’i atadı
Vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda dünya ölçeğinde lider konumundaki Sovos’un Türkiye organizasyonunda gerçekleşen üst düzey atama ile Ülke Müdürlüğü pozisyonuna Elçim Sirek getirildi.
EKONOMİ 06.05.2021, 13:54 06.05.2021, 13:59 Murat Aydın
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Vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda dünya ölçeğinde lider konumundaki Sovos’un Türkiye organizasyonunda gerçekleşen üst düzey atama ile Ülke Müdürlüğü pozisyonuna Elçim Sirek getirildi.
En son olarak Oracle şirketinde Türkiye, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan bölgelerinden sorumlu lider olarak görev yapan Elçim Sirek, farklı şirketlerde IT Uygulama Yöneticisi ve Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü sorumluluklarının ardından Gartner’da İş Geliştirme Direktörlüğü görevini üstlendi.
3 Mayıs 2021 tarihinde Sovos ailesine katılan Elçim Sirek, Avrupa Yönetici Direktörü James Buckley’e bağlı çalışacak.
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