South China Morning Post : Xi Haziran’da ABD’ye gidebilir

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – South China Morning Post gazetesinde yayımlanan bir habere göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Haziran ayında, ABD Başkanı Donald Trump ile ticaret anlaşması imzalamak için bir ABD'ye gidebilir.

Gazetenin konuyla ilgili bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Jinping’in iki ülke arasında bir mutabaka sağlandığında, ABD’ye giderek anlaşmayı imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

Haberden birkaç saat sonra ABD Başkanı Donald Trump yaptığı bir Twitter paylaşımında Çin Devlet Başkanı Jinping’i “yakında” ağırlayacağını söyledi ancak net bir tarhi vermedi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry kudlow, iki ülke arsındaki ticaret görüşmelerinde kayde değer bir ilerleme sağlandığını ve anlaşmanın son haline yaklaşıldığını söyledi.