"Sosyal medyaya güvenli erişim için adres taracıya yazılmalı"

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 2 Eylül () – Uzmanlar, sosyal medya üzerinden yapılan siber saldırılara karşı uyarıyor ve şirket sosyal medya hesaplarına "link" üzerinden değil, adresin doğrudan tarayıcıya yazılarak ulaşılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Siber güvenlik şirketi Trend Micro'dan yapılan açıklamaya göre, yapılan araştırmalar siber suçluların Twitter'ı teknik destek sahtekârlıkları, komuta ve kontrol (C&C) operasyonları ve veri sızdırma yoluyla nasıl kötü amaçlı kullanıldığını göz önüne seriyor.

Buna göre, araştırmaya katılan kurumların yüzde 44’ü, dijital risklere karşı koruma çözümlerinde sosyal medya istihbaratının (SOCMINT) öneminin farkında olduğunu belirtiyor.

Trend Micro Bulut Araştırma Başkan Yardımcısı Mark Nunnikhoven sosyal medyanın modern hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti ve "Yeni araştırmamız sosyal medyanın güvenlik topluluğu tarafından nasıl olumlu kullanıldığını gösterirken, suçluların da amaçlarına ulaşmak için kötü amaçlı olarak sosyal medya ile neler yapabildiğine dikkat çekiyor" diye uyardı.

Araştırma ile, suçluların, sahte Twitter hesapları kullanarak gerçek satıcıların güvenilir teknik destek hesaplarının benzerlerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Trend Micro Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Hasan Gültekin de, "Yaptığımız çalışma sosyal medyanın aynı zamanda tehdit avcılığı konusunda da önemli bir role sahip olduğunu gösteriyor. Sosyal medya ile erişilebilen ve yayılan zengin veri hazinesi stratejik, kullanılabilir ve operasyonel tehdit istihbaratı sağlıyor. Bu da güvenlik ekiplerinin tehditleri önceden fark etmesinin, onlardan önce harekete geçmesinin, izlemesinin ve çözüm bulmasının yanında riskleri azaltmasına da yardımcı olabilir" dedi.

Hasan Gültekin sosyal medyanın yol açabileceği sorunları önüne geçebilmek için, "Bir Twitter hesabının gerçekliğini anlamak için şirketin web sitesine hesaptaki linkten değil, doğrudan tarayıcıya adresin yazılarak gidilmeli. Güvenlik ekipleri bu görünebilirliği kullanarak çevrim içi görünümlerinin savunmasız ya da ifşa edilmiş olup olmadığını değerlendirerek doğrulayabilirler" önerisi yaptı.