Sony taksi uygulaması S.Ride’ı Tokyo’da piyasaya sürdü

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, Tokyo’da S.Ride isimli taksi çağırma uygulamasını piyasaya sürdü.

CNET’te yer alan habere göre Japonya’da sivil araçların yabancılara ulaşım hizmeti vermesinin yasak olması sebebiyle Sony’nin beş lisanslı taksi şirketi ve ödeme hizmeti veren alt şirketleriyle geliştirdiği uygulamada, Sony’nin yapay zeka teknolojisi desteğiyle ödemelerde QR ve kredi kartlarının desteklendiği belirtildi.

S.Ride ismi verilen söz konusu uygulamanın Tokyo’da 10 bin lisanslı taksiyi kapsadığı vurgulanırken, Sony’nin ana rakibinin Toyota’nın da desteklediği ve 50 binden fazla taksiyle hizmet veren JapanTaxi uygulaması olduğu belirtildi.

Sony’den bir yetkilinin CNET’e yaptığı açıklamada söz konusu uygulamayı başka ülkelerde piyasaya sürmeyi planlamadıklarını ve uygulamanın şimdilik yalnızca Japonya’da hizmet vereceği belirtildi.

