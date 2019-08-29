Sony Olympus hisselerini 763 milyon dolara satacak

Japon teknoloji firması Sony, Japon optik üreticisi Olympus’a yüzde 5.0’lık hissesini 760 milyon dolar karşılığında satacağını duyurdu.

Sony 2012’de Olympus hisselerinin yüzde 11.5’ini 470 milyon dolar karşılığında satın almış ve iki şirket Sony Olympus Medical Solutions kuruluşu artında birleşmişti.