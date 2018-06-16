SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak

Öğrenci sigortası (staj sigortası) emeklilikte geçerli değil. Çalışan ve emeklilik için bekleyen milyonlarca kişi, yıllardır bu mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. Ancak hiçbir ilerleme sağlanamıyor.



CHP Rize Milletvekili Adayı Avukat Remzi Kazmaz, öğrenci sigortası konusunda önemli bir müjde verdi. CHP’nin yaptığı yeni bir çalışma ile neredeyse 40 yıldır süren bu sorunun çözümleneceğini belirten Milletvekili Adayı Avukat Remzi Kazmaz, “Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak” dedi.

Mevcut düzenlemenin, çalışma yasalarının ruhuna ve Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten Avukat Kazmaz, yaptığı açıklamada 24 Haziran sonrasında yapılacak yeni düzenleme hakkında şu bilgileri verdi:



“Staj ve çıraklıkta geçen süreler emeklilik hesabında kullanılacak. Bu süreler sigorta başlangıcı sayılacak.



Emekliliği için staj sürelerine ihtiyacı olan sigortalılara borçlanma yolu ile staj çalışmalarını hesaplarına katabilme ve primlerini artıra